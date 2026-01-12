Денис Паслер посетил Нижнетагильскую городскую больницу № 4

Сегодня, 12 января, в ходе рабочего визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил городскую больницу № 4.

Он пообщался с коллективом больницы и осмотрел новый центр магнитно-резонансной и компьютерной томографии площадью около 800 квадратных метров, на ремонт и оснащение которого было выделено более 200 млн рублей. В здании бывшего пищеблока были отремонтированы фундамент, стены и перекрытия, заменены окна и двери.

По словам сотрудников больницы, на томографе планируют принимать по 7-8 пациентов в день. В томографе используется искусственный интеллект, что заметно ускоряет его работу.