22 самые интересные и важные новости Нижнего Тагила за 2022 год по версии АН «Между строк»

Новогодние каникулы — хорошее время оглянуться назад и вспомнить события, которые особенно запомнились в минувшем году. Редакция АН «Между строк» сделала подборку наиболее важных и резонансных новостей за 2022 год, которые произошли в Нижнем Тагиле.

13 января в Екатеринбурге прошла большая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Журналисту АН «Между строк» удалось спросить у главы региона, почему не все запланированные проекты были реализованы к юбилею города.

Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района. Его место заняла экс-начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» Оксана Першина. Сам Парамонов возглавил МУП «Тагилэнерго».

14 февраля Тагилстроевский суд вынес приговор экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчинённым. Уголовное дело было заведено после того, как инспекторы ДПС не привлекли к административной ответственности нарушителя, которым оказался сын вице-спикера городской думы Владимир Базилевич. Суд признал бывшего главного гаишника города виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему наказание в виде 2 лет заключения в колонии-поселении. В конце октября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска заменил срок на условный.

Ещё один резонансный приговор был вынесен в конце февраля. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил совладельцу «Тагилбанка» Алексею Чеканову штраф в размере 400 тысяч рублей по уголовному делу о фальсификациях финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации. В июле Свердловский областной суд оправдал Чеканова, но прокуратура подала кассационную жалобу.

13 февраля Нижний Тагил потрясла новость об убийстве мужчины в центре города. Душегубом оказался молодой парень, который специально приехал в Нижний Тагил из Невьянска, чтобы застрелить продавца автомобиля и потом продать транспортное средство. Уголовное дело до сих пор не передано в суд.

20 марта на 66-м году жизни умер главный дирижёр и основатель Нижнетагильской филармонии заслуженный работник культуры РФ Владимир Капкан. В 1995 году Владимир Капакан стал руководителем одной из первых в России муниципальных филармоний. С 2005 года возглавлял управление культуры администрации города. В 2016 году вернулся к руководству филармонией и дирижёрству в оркестре «Демидов-камерата», образованном в 2009 году по его инициативе.

12 апреля в пятой финальной игре чемпионата России «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» в пяти партиях (2:3) и завоевала серебряные медали женской Суперлиги.

24 апреля в доме № 40 на улице Пархоменко произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибла 86-летняя женщина — хозяйка квартиры. Пострадавшая с серьёзными ожогами была госпитализирована, но врачам не удалось её спасти.

3 мая в Нижнем Тагиле прошёл музыкально-патриотический марафон «Zа Россию», на котором выступили группа «7Б» и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец.

18 мая художницу Алису Горшенину первой в Нижнем Тагиле оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация Вооружённых сил РФ». По версии следствия, Алиса 25 марта провела одиночный пикет с использованием агитационного материала — белой розы, на которой была подвязана лента с антивоенным лозунгом на чувашском и татарском языках.

7 июля появилась информация, что в Нижнем Тагиле на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1 планируется оборудовать исправительный центр (ИЦ) для осуждённых. Эта новость всколыхнула общественность, которой не понравилось, что ИЦ будет располагаться в 20 метрах от территории школы № 90. Споры о необходимости открывать ИЦ именно здесь идут до сих пор.

30 июня депутаты гордумы Нижнего Тагила назвали имена почётных граждан города. Ими стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Совета ветеранской организации акционерного общества «НПК «Уралвагонзавод» Георгий Бедрик.

16 июля в Нижнем Тагиле прошёл рок-фестиваль «Наши в городе» (12+). Концерт был приурочен к празднованию Дня металлурга и 30-летию компании ЕВРАЗ. В течение 8 часов перед публикой выступали группы «Гудтаймс», LaScala, «Мураками», «Нейромонах Феофан», «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Co», «25/17» и Гарик Сукачёв.

19 июля в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» состоялся товарищеский матч между екатеринбургским ФК «Урал» и местным клубом «Уралец-ТС». Гости приехали основным составом, и с первых минут на поле вышли такие именитые футболисты, как Илья Помазун, Эрик Бикфалви и уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов. Посмотреть уникальный матч пришли более 3500 человек.

В начале октября футбольный клуб «Уралец-ТС» впервые стал чемпионом России по футболу в III дивизионе «Урал и Западная Сибирь», а позже смог выиграть Кубок России в этом дивизионе.

11 августа компания ЕВРАЗ и агентство новостей «Между строк» запустили совместный проект к юбилею Нижнего Тагила «Тагил 300». Цель проекта — рассказать о 300 фактах, связанных с Нижним Тагилом: от малоизвестных и редких до популярных и даже удивительных.

12 августа официально открыто движение по мосту через Тагильский пруд и стела «Город трудовой доблести» около вокзала. Город отметил своё 300-летие.

В Нижнем Тагиле в ночь на 15 августа легковой автомобиль Hyundai, за рулём которого был 16-летний подросток, врезался в машину скорой помощи. В результате ДТП пять человек погибли, двое получили травмы. По информации источника АН «Между строк», иномарка уходила от погони, которая началась около СОК «Металлург-Форум» после требования сотрудников ГИБДД остановиться. Во время попытки уйти от преследования водитель Hyundai Accent многократно нарушал ПДД, двигался на большой скорости. Погоня закончилась на перекрёстке улиц Газетной и Октябрьской Революции, когда легковушка проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в выезжающую с городской станции «Газель» скорой помощи. Скорость движения Hyundai Accent в момент аварии была около 170 км/ч.

В конце года Нижний Тагил посетили три топовых федеральных чиновника. Сначала в августе на «Уралвагонзавод» прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу, в конце октября градообразующее предприятие посетил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а в конце ноября на ЕВРАЗ НТМК побывал глава Минприроды РФ Александр Козлов.

27 августа в Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории коллективного сада № 3 Треста 88 в дачный дом упал танковый снаряд. Инцидент произошёл около 15:10, в этот момент в доме за обеденным столом сидели люди. Снаряд пробил крышу дома и попал в холодильник. Поскольку снаряд был без взрывчатого вещества, никто из людей не пострадал. Полуразрушенный корпус снаряда остановился на одном из этажей дома.

11 сентября в Нижнем Тагиле прошли выборы в городскую думу. Все 25 кресел заняли представители партии «Единая Россия».

В первых числах октября в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего местного жителя Виктора Р., который планировал взорвать военкомат на улице Бажова. По официальной информации, сотрудниками госбезопасности был задержан 59-летний гражданин РФ, прибывший в Нижний Тагил в 2014 году из Мариуполя. На месте его работы были найдены вещества для изготовления взрывчатого и зажигательного устройства. По версии СМИ, мужчина работал дворником в местной больнице и в одной из управляющих компаний города.

В конце октября благополучно закончил своё необычное путешествие тагильчанин Данил Сухоруков. Мужчина в одиночку на самодельном плоту за 139 дней по рекам добрался от Усть-Утки до Каспийского моря.