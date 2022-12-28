Глава Нижнего Тагила вступил в открытый конфликт с ГУФСИН из-за исправительного центра на Гальянке

Владислав Пинаев отказался вносить изменения в правила землепользования ради размещения на ГГМ исправительного центра (ИЦ) ГУФСИН. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила.

В опубликованном изданием ответе на запрос некой Марины Александровны заместитель прокурора Ленинского района Иван Перегуд отмечает, что на заседании профильной комиссии при администрации города, организованной по факту обращения ФКУ ИК № 12 ГУФСИН России по Свердловской области, рассматривался вопрос об изменении статуса земельного участка на ГГМ для размещения на нём ИЦ. По итогам заседания глава Нижнего Тагила отклонил предложение ГУФСИН, сославшись на несоответствие заявленного использования участка генеральному плану города.

Представитель прокуратуры также отметил, что на имя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Александра Фёдорова направлен проект представления об устранении нарушений закона.

Напомним, в октябре 2022 года АН «Между строк» стало известно, что возможным открытием ИЦ заинтересовались в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила (копия официального ответа прокуратуры имеется в распоряжении редакции). Тогда по результатам проведённой проверки было установлено, что здание бывшего общежития и прилегающая территория находятся в оперативном управлении у ИК-12. В прокуратуре пояснили, что открытие исправительного центра нарушает требование законодательства, поскольку размещение режимного объекта по указанному адресу не предусмотрено картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города. Согласно этой карте, земельный участок, где располагается здание бывшего общежития, — это зона, предназначенная для размещения научно-образовательных комплексов общегородского и районного значения. Размещение режимных объектов ограниченного доступа, к которым относится исправительный центр для осуждённых, на этой территории недопустимо. При этом начальник ИК-12 по итогам проверки был вызван в прокуратуру для объявления предостережения о недопустимости нарушения закона. Тогда в пресс-службе ГУФСИН эту информацию подтвердили, однако заявили, что к моменту открытия центра вопрос будет решён.

Об обустройстве ИЦ на базе общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58, в 20 метрах от территории школы № 90, общественности стало известно в июне этого года, при этом, по заявлениям пресс-службы ГУФСИН региона, работы с разной степенью интенсивности велись ещё с марта 2022 года.

Это вызвало недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал, а глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил о недопустимости соседства ИЦ и школы.

В конце августа представители ГУФСИН изменили решение и начали поиск другой площадки в черте Нижнего Тагила для организации центра, при этом от размещения учреждения на Гальянке планировалось отказаться. В октябре журналистам АН «Между строк» удалось выяснить, что мэрии и ГУФСИН не удалось договориться о новом месте. В пресс-службе ГУФСИН региона заявили, что предложенные администрацией Нижнего Тагила варианты совершенно не подходят для создания ИЦ, поэтому было решено вернуться к первоначальному плану.

К ремонту бывшего общежития были частично привлечены осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении при ИК № 12 Нижнего Тагила. Вместе с заключёнными к капитальному ремонту разных частей здания подключили несколько частных компаний, выигравших тендеры на ремонт в середине октября 2022 года на общую сумму 6,4 млн рублей.

В начале декабря 2022 года появление исправительного центра в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямого эфира. Глава региона подчеркнул важность ресоциализации осуждённых и заверил общественность в отсутствии опасности такого соседства. 9 декабря ещё не открывшийся ИЦ для осуждённых на Гальянке в ходе оперативного совещания в правительстве региона предложили сделать женским и решили обратиться во ФСИН РФ с этой инициативой.

Отметим, сегодня в Свердловской области действуют три участка, функционирующих как исправительные центры: при КП-66 в посёлке Решёты, при ИК-13 в Верхней Туре для осуждённых мужчин и УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле для женщин. На учёте в них состоят около 240 осуждённых.

Принудительные работы как вид наказания не связаны с изоляцией от общества. За хорошее поведение по решению администрации ИЦ ряду осуждённых разрешается жить вне центра: снимать квартиру или проживать совместно с семьёй. Так, на сегодня за пределами ИЦ в Свердловской области со своими семьями проживают 15 осуждённых, которые продолжают находиться под контролем системы ФСИН и работать на предприятиях. Такие условия отбывания наказания, как показывает опыт, являются стимулом для осуждённых встать на путь исправления, отмечают в пресс-службе ГУФСИН региона.