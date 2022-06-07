В Нижнем Тагиле в 20 метрах от школы откроют исправительный центр для осуждённых

В Нижнем Тагиле на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1 планируется оборудовать исправительный центр для осуждённых. Будущее пенитенциарное учреждение будет расположено в 20 метрах от территории школы № 90 и спортивной площадки, на которой занимаются дети. Местные жители недовольны будущими соседями, они считают, что такой контингент не должен жить рядом с общеобразовательным учреждением.

«Микрорайон не оснащён дворовыми площадками для занятий спортом, наши дети занимаются на стадионе школы, который находится непосредственно под окнами общежития. Нам страшно и подумать, как может воздействовать на детскую психику подобное соседство!» — рассказала АН «Между строк» местная жительница.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области АН «Между строк» подтвердили, что на базе бывшего общежития будет оборудован мужской исправительный центр, однако отметили, что жить там будут не лица, осуждённые к лишению свободы, а те, кому была избрана мера наказания в форме принудительных работ. В ведомстве отметили, что такие осуждённые не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного центра, выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации.

Исправительный центр напоминает общежитие. Там есть кухня, холодильники, бытовая техника. Осуждённые сами себе готовят еду и работают за территорией центра на предприятиях различных форм собственности.

«В регионе наметилась огромная потребность в учреждениях подобного типа. Работа по формированию исправительного центра в регионе ведётся с 2020 года. В Нижнем Тагиле много рабочих мест, которыми мы можем обеспечить осуждённых для отбывания наказания. Принудительные работы как вид наказания предусмотрены за преступления малой тяжести, и могу сказать, что процент исправившихся людей при отбывании такого наказания достаточно высок», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Принудительные работы в качестве наказания применяются как альтернатива лишению свободы до 5 лет для преступлений небольшой или средней тяжести, а также для тяжких преступлений, совершённых впервые. На данный момент в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области не раскрывают точную дату открытия центра, однако, как сообщил источник АН «Между строк», учреждение планируется запустить в работу в сентябре 2022 года. Отметим, что в Нижнем Тагиле с 2020 года работает исправительный центр при женской ИК-6.