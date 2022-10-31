«Там уже работают осуждённые». ГУФСИН не стало слушать Владислава Пинаева и всё же откроет исправительный центр в Нижнем Тагиле при ИК-12 возле школы на Гальянке (ВИДЕО)  

Исправительный центр для осуждённых всё-таки появится в Нижнем Тагиле около школы № 90 на Гальянке. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. В данный момент в будущем пенитенциарном учреждении ведётся ремонт помещений и кровли.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1, в 20 метрах от территории школы № 90, будет организован исправительный центр (ИЦ) для осуждённых. Как отметили в пресс-службе ведомства, работы с разной степенью интенсивности велись с начала марта 2022 года.

Новость об этом вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал. Глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил о недопустимости подобного «нехорошего» соседства и отметил, что информация о возникшем противоречии доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Жители микрорайона со своей стороны создали петицию против открытия ИЦ, которая собрала более 1600 подписей.

В конце августа представители ГУФСИН всё-таки изменили решение и начали поиск другого места в черте города для организации центра, при этом от размещения учреждения на Гальянке планировалось отказаться. Сейчас же стало известно, что обустройство бывшего общежития под нужды заключённых возобновилось. В пресс-службе ГУФСИН региона заявили, что предложенные администрацией Нижнего Тагила варианты совершенно не подходят для создания ИЦ, поэтому было решено вернуться к первоначальному плану.

Сейчас вокруг здания уже вырыты ямы под будущий забор, а со стороны школы № 90 параллельно выставлен ряд красных металлических столбов. В самом здании активно работают строители, освобождающие помещения от мусора. При этом работа ведётся одновременно на нескольких этажах. Также на место доставляются стройматериалы.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области отметили, что к ремонту частично привлечены осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении при ИК № 12 Нижнего Тагила. Вместе с заключёнными к капитальному ремонту разных частей общежития приступили специалисты ООО «Фаворит» и ИП Андрей Гвоздев, выигравшие тендеры на ремонт в середине октября 2022 года. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Общая стоимость ремонта в исполнении двух компаний обойдётся ГУФСИН в 6,4 млн рублей.

Примечательно, что на здании бывшего общежития висит табличка, информирующая о размещении здесь участкового пункта полиции ОВД Ленинского района. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» информацию о дислокации в доме полицейских опровергают, отмечая её странное расположение и устаревшее оформление.

Как стало известно журналистам АН «Между строк», возможным открытием ИЦ заинтересовались и в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила (копия официального ответа прокуратуры имеется в распоряжении редакции). По результатам проведённой проверки установлено, что здание бывшего общежития и прилегающая территория находятся в оперативном управлении у ИК-12. В прокуратуре пояснили, что открытие исправительного центра нарушает требование законодательства, поскольку размещение режимного объекта по указанному адресу не предусмотрено картой градостроительного зонирования правил землепользования и застройки города. Согласно этой карте, земельный участок, где располагается здание бывшего общежития, — это зона, предназначенная для размещения научно-образовательных комплексов общегородского и районного значения. Размещение режимных объектов ограниченного доступа, к которым относится исправительный центр для осуждённых, на этой территории недопустимо. При этом начальник ИК № 12 по итогам проверки был вызван в прокуратуру для объявления предостережения о недопустимости нарушения закона. В пресс-службе ГУФСИН эту информацию подтвердили, однако заявили, что к моменту открытия центра вопрос будет решён.

В ИЦ будут отбывать наказание осуждённые, которые не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного учреждения, выполнять правила внутреннего распорядка центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. Открывать новые центры для осуждённых в Свердловской области продолжат, говорят в ГУФСИН. Одна из задач службы исполнения наказаний — социализация и создание условий для возвращения осуждённых к нормальной жизни.