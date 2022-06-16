Мэрия Нижнего Тагила не против строительства исправительного центра для осуждённых, но только в другом районе города. ГУФСИН переезжать не хочет

Администрация Нижнего Тагила выступила против строительства исправительного центра для осуждённых на ГГМ. По словам представителей администрации, с ними никто не согласовывал открытие ещё одного пенитенциарного учреждения на территории города.

«Представители ГУФСИН не учли, что ГГМ — спальный район, и такого “нехорошего” соседства в принципе быть не должно. В своё время руководство ГУФСИН обратилось в Мингосимущество с просьбой выделить свободное помещение под исправительный центр для осуждённых. Помещение предоставили. С администрацией города вопрос не согласовывался. И совершенно напрасно. В конкретном вопросе город выступает против. Этого нельзя делать ни в коем случае», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации.

В мэрии сообщили, что информация о конфликте доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, а другие варианты для размещения исправительного центра в черте города уже были предложены представителям ГУФСИН России по Свердловской области. В администрации города надеются, что в ближайшее время вопрос будет решён.

Как сообщает «Тагильский рабочий», тагильские чиновники предложили рассмотреть коллегам другие варианты размещения центра, которые могут устроить обе стороны.

«На улице Индустриальной есть пустующее помещение, ещё лучше, чем на ГГМ. Рядом ни школ, ни детских учреждений. Ещё одно пустующее здание находится на выезде с Вагонки. И то, и другое можно отремонтировать, они вполне пригодны для жилья», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Вместе с тем в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области АН «Между строк» заявили, что никаких официальных заявлений ни от администрации Нижнего Тагила, ни от правительства региона по поводу изменения месторасположения центра для осуждённых к ним не поступало.

В ведомстве также отметили, что официальных распоряжений по изменению места размещения исправительного центра для осуждённых не было, как и предложений от администрации Нижнего Тагила. В пресс-службе подчеркнули, что выбор места расположения центра был согласован с правительством Свердловской области.

Напомним, что на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1 ГУФСИН планировало оборудовать исправительный центр для осуждённых. Местные жители, недовольные подобным соседством, создали петицию против открытия исправительного центра для осуждённых, которая на момент публикации материала собрала более 1200 подписей.

Осуждённые, которые будут отбывать наказание в центре, не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного учреждения, выполнять правила внутреннего распорядка центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации.