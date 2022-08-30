ГУФСИН отказалось от строительства в Нижнем Тагиле исправительного центра для осуждённых рядом со школой на Гальянке

В ГУФСИН по Свердловской области отказались от размещения на Гальянке исправительного центра (ИЦ) для осуждённых рядом со школой № 90. Сейчас выбрано новое место: учреждение откроют на базе предприятия в Верхней Туре, куда уже набирают сотрудников, пишет ИА «Все новости».

Открыть исправительный центр планировалось в спальном районе Нижнего Тагила, на что негативно отреагировали жители и городские власти. В качестве места для ИЦ было выбрано бывшее общежитие Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1. Однако, по словам представителей администрации, с ними никто не согласовывал открытие ещё одного пенитенциарного учреждения на территории города.

В центре должны были отбывать наказание осуждённые, которые не лишены свободы, имеют право выхода в город, но обязаны проживать на территории исправительного учреждения, выполнять правила внутреннего распорядка центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации. Но местные жители, недовольные подобным соседством, создали петицию против открытия исправительного центра для осуждённых, которая собрала более 1600 подписей.

Как рассказали ИА «Все новости» в региональном ГУФСИН, за последние годы на территории Среднего Урала под исправцентр предлагались разные варианты помещений, многие из которых были непригодны для эксплуатации и требовали значительных вложений.

«Лучше предложений, чем в Нижнем Тагиле, у нас не было. Это первое здание. Брошенные помещения, которые на балансе стояли, а толку от них не было. Нам город ещё предлагал помещения, но они нас не устраивали. Здесь мы уже остановили работы, хотя сильно не разворачивались, не сказать, что мы сюда миллионы вложили. На Черноисточинском шоссе размещались бы и осуждённые женщины, и мужчины, и наш спецназ, который сопровождает, этапирует, обеспечивает безопасность. С этой точки зрения школа № 90 была бы защищена лучше любой другой школы в Нижнем Тагиле», — отметил пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

Сейчас исправительный центр планируют открыть при ИК № 13 для экс-силовиков на базе Верхнетуринского машиностроительного завода. Запустить учреждение хотят до конца 2022 года. Туда готовы трудоустроить около 100 человек, которые будут работать на предприятии токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтёрами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками и подсобными рабочими.

Открывать новые центры для осуждённых в Свердловской области продолжат, говорят в ГУФСИН. Одна из задач службы исполнения наказаний — социализация и создание условий для возвращения осуждённых к нормальной жизни.

«Они женятся, создают семьи, работают и получают зарплату, отправляют часть денег по решению суда в бюджет государства. То есть люди начинают жить свободнее. У вас в доме, где вы живете, 100% проживают осуждённые граждане. Это Нижний Тагил потому что, надо это понимать. Есть те, кто за убийство сидели, а потом хорошо себя вели и им смягчили наказание, они тоже рядом с вами живут. И куда деть эти миллионы граждан, если брать Россию в целом, на остров что ли какой-то отправить?» — говорит Александр Левченко.