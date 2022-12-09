Евгений Куйвашев подтвердил появление исправительного центра рядом со школой № 90 в Нижнем Тагиле

Появление исправительного центра в Нижнем Тагиле рядом со школой № 90 подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня во время прямого эфира. Глава региона заострил внимание на особом правовом статусе осуждённых, которые уже не являются заключёнными и встали на путь исправления, а также отметил важность ресоциализации данной категории граждан.

«Я хочу подчеркнуть, что в Нижнем Тагиле строится не колония, а исправительный центр. Это совершенно разные вещи. Сюда будут направляться осуждённые, которые уже встали на путь исправления, а своим трудом и пребыванием в местах лишения свободы уже доказали, что готовы к нормальной жизни. Кроме того, здесь же будет дислоцироваться служба спецназа ГУФСИН. Исправцентр будет находиться под серьёзнейшим контролем. Нижним Тагилом такие решения приняты, в городе востребованы специальности на тех заводах, где будут работать осуждённые из этого исправцентра. Нужно понимать, что эти люди могут в свободном графике ходить в увольнения, на дни рождения к родным. Такие осуждённые работают и приносят пользу экономике региона, и они, в общем-то, должны привыкать к нормальной жизни в обществе. Это очень важная работа, которую обязательно нужно делать», — заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1, рядом со школой № 90, будет организован исправительный центр (ИЦ) для осуждённых. Новость об этом вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал, а глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил о недопустимости подобного «нехорошего» соседства, отметив, что информация доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Жители микрорайона со своей стороны создали петицию против открытия ИЦ, которая собрала более 1600 подписей.

В конце августа представители ГУФСИН всё-таки изменили решение и начали поиск другого места в черте города для организации центра, при этом от размещения учреждения на Гальянке планировалось отказаться. В итоге ГУФСИН не устроили предложенные администрацией города места, поэтому было решено вернуться к первоначальному плану и возобновить строительство. 30 ноября в школе № 90 Нижнего Тагила прошла встреча сотрудников ГУФСИН с родителями учащихся, которые были возмущены строительством рядом с образовательным учреждением исправительного центра для осуждённых. Обеспокоенные родители предлагали поменять местоположение центра, считая такое соседство нежелательным для детей, однако в итоге никаких подвижек в решении вопроса достичь не удалось.

Кроме того, в конце ноября текущего года стало известно о том, что на «Уралвагонзаводе» будут трудоустроены 250 осуждённых, отбывающих наказание в исправцентрах при колониях Нижнего Тагила.

На сегодня в исправительных центрах Свердловской области осуждённых, отбывающих наказание в форме принудительных работ, насчитывается чуть больше 200 человек. Территориально они закреплены за тремя действующими исправцентрами: УФИЦ при КП-66 (посёлок Решёты) для осуждённых мужчин, УФИЦ при ИК-6 (город Нижний Тагил) для осуждённых женщин и УФИЦ при ИК-13 (город Верхняя Тура). Предполагаемый исправцентр на ГГМ в Нижнем Тагиле будет закреплён за ИК-12.