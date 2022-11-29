В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» трудоустроят 250 осуждённых

250 осуждённых, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле, будут трудоустроены на «Уралвагонзаводе». Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. Решение о таком сотрудничестве в сфере занятости заключено по итогам совещания под председательством полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

В пресс-службе ГУФСИН региона подчеркнули, что на производстве будут трудоустроены только те осуждённые, кому избрана мера наказания в виде принудительных работ. Такие лица закреплены за участками ГУФСИН, функционирующими как исправительные центры (УФИЦ). В пенитенциарные учреждения такого типа направляют осуждённых, вставших на путь исправления и не имеющих нарушений. На УВЗ они будут трудоустроены по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ и машинист крана.

«Соглашение, к которому мы пришли с руководством УВЗ, готовилось около года. Трудоустроенные таким образом осуждённые имеют больше возможностей для социализации. Им разрешено иметь сотовые телефоны, видеться с семьёй, а в особых случаях даже жить вне исправцентра. Эти люди работают, получают зарплату и платят налоги. Если бы у ГУФСИН была возможность увеличить количество таких заключённых, то мы бы трудоустраивали их тысячами, чтобы они быстрее снова стали частью социума», — отметил пресс-секретарь ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.

На сегодня в исправительных центрах Свердловской области осуждённых, отбывающих наказание в форме принудительных работ, насчитывается чуть больше 200 человек. Территориально они закреплены за тремя действующими исправцентрами: УФИЦ при КП-66 (посёлок Решёты) для осуждённых мужчин, УФИЦ при ИК-6 (город Нижний Тагил) для осуждённых женщин и УФИЦ при ИК-13 (город Верхняя Тура).

Ещё один исправцентр скоро будет открыт в Нижнем Тагиле около школы № 90 на Гальянке. Об этом АН «Между строк» 31 октября рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. В данный момент здание доукомплектовывается необходимым оборудованием под нужды исправцентра.

Напомним, в июне 2022 года стало известно, что на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства на Черноисточинском шоссе, 58/1, в 20 метрах от территории школы № 90, будет организован исправительный центр для осуждённых. Как отметили в пресс-службе ведомства, работы с разной степенью интенсивности велись с начала марта 2022 года.

Новость об этом вызвала недовольство местных жителей и администрации Нижнего Тагила. В мэрии отметили, что вопрос строительства с ними никто не согласовывал. Глава города Владислав Пинаев в эфире местного телевидения заявил о недопустимости подобного «нехорошего» соседства и отметил, что информация о возникшем противоречии доведена до замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Жители микрорайона со своей стороны создали петицию против открытия ИЦ, которая собрала более 1600 подписей.