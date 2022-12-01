«Мы готовы забрать из этой школы своих детей». Возмущённые родители не смогли договориться с ГУФСИН о переносе исправительного центра для осуждённых на ГГМ

Накануне, 30 ноября, в школе № 90 Нижнего Тагила прошла встреча сотрудников ГУФСИН с родителями учащихся, которые возмущены строительством рядом с образовательным учреждением исправительного центра для осуждённых, сообщает телеканал «Реальный Тагил».

Обеспокоенные родители предлагали поменять местоположение исправительного центра, поскольку такое соседство считают нежелательным для детей. По словам Аллы Шмаковой, мамы выпускника, были подготовлены обращения в администрацию города, ЗакСо и даже президенту РФ. Также инициативная группа горожан провела опрос среди жителей микрорайона, более половины респондентов высказались негативно.

«Я не хочу, чтобы ребёнок это наблюдал. Я буду первая, кто заберёт ребёнка из этой школы», — сказала одна из участниц встречи.

Родители не теряют надежды добиться перемещения центра в другое место, ссылаясь на то, что в России уже были прецеденты, когда мнение общества заставляло власть изменить аналогичный проект. Тем не менее присутствовавшие на встрече управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов и первый замначальника ГУФСИН по Свердловской области полковник Руслан Антипенко заявили, что решение о строительстве центра уже принято на уровне области.

В то же время депутат городской думы Нижнего Тагила Ирина Пудовкина пришла на собрание, чтобы поддержать родителей школьников.

«Про исправительный центр для осуждённых уже известно с лета этого года, в период моей предвыборной кампании жители делились со мной своими тревожными мыслями по этому поводу. Встреча прошла бурно, очень эмоционально, родители подготовились и высказали свои страхи сотрудникам ГУФСИН. Расстояние между зданиями не 200 метров, как должно быть, а 20 метров от забора, мамы не хотят, чтобы рядом находились заключённые. Родители на этом собрании останавливаться не собираются и уже ждут ответ от Генпрокуратуры. Я считаю, что нужно искать какие-то компромиссы госорганам и жителям, нужно слышать друг друга», — прокомментировала депутат АН «Между строк».

Конструктивного диалога между силовиками и жителями микрорайона не получилось, представители ГУФСИН пытались убедить родителей в том, что центр должен быть построен именно здесь. Те, в свою очередь, надеялись добиться решения о переносе объекта в другое место. Родители предложили провести ещё одну встречу в расширенном составе в администрации Ленинского района и пригласить на неё всех неравнодушных жителей ГГМ.

По словам представителей ГУФСИН, в центре сначала разместят около 100 человек с перспективой на расширение до 150–200 осуждённых. Силовой блок составит около 60 человек, 30 из них — спецназ ФСИН. Зеков будут возить в магазин в спецтранспорте группами по 12 человек. До работы они будут добираться на транспорте предприятий.

«Мы гарантируем соблюдение порядка на территории исправительного центра», — отметил Руслан Антипенко.

Напомним, исправительный центр планируют организовать на месте бывшего общежития по адресу Черноисточинское шоссе, 58/1, в 20 метрах от территории школы № 90. Это вызвало бурную реакцию общественности и вынудило представителей ГУФСИН пойти на диалог с горожанами.