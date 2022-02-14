Экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова приговорили к двум годам колонии-поселения

Тагилстроевский суд вынес приговор экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчинённым. Бывшему силовику назначили два года колонии-поселения. Приговор вынесла судья Ольга Платунова.

Бывший заместитель командира взвода Сергей Петухов будет отбывать наказание в колонии-поселении 10 месяцев, сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев в колонии-поселении. Отметим, что для каждого прокуратура запросила по одному году колонии-поселения.

Суд решил, что действия Чернова, Петухова, Холстинина повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на право безопасного дорожного движения.

Уголовное дело было заведено после того, как инспекторы ДПС не привлекли к административной ответственности нарушителя, которым оказался сын вице-спикера городской думы Владимир Базилевич.

10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности. Но в этот же вечер мужчина был отпущен.

«Поскольку Владимир Базилевич был лишён прав управления транспортным средством после аварии в 2018 году, повлекшей смерть человека, он представлял опасность для общества и государства и угрозу для всех участников дорожного движения. Базилевич воспользовался высокопоставленным положением своего отца, который является заместителем председателя Нижнетагильской городской думы», — резюмировала судья на оглашении приговора.

По версии следствия, бывший начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили нарушителя.

«Базилевич-младший, желая избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу, который позволял оказать влияние на сотрудников ГИБДД, и сообщил о своём задержании. Базилевич-старший позвонил начальнику полиции Абдулкадырову, с которым у него были доверительные отношения. Он попросил Абдулкадырова выяснить обстоятельства задержания сына сотрудниками полиции. Выполняя просьбу, Абдулкадыров позвонил Чернову, которому дал приказ-распоряжение выяснить обстоятельства задержания Базилевича, сообщив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица», — озвучила в приговоре судья.

Во время последнего слова перед приговором Алексей Чернов заявил, что считает себя невиновным. В то время как его подчинённые, наоборот, свою вину признали и просили снисхождения суда.

Напомним, что обвинение бывшим сотрудникам ГИБДД было выдвинуто по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», а Чернову дополнительно вменялась организация преступления.