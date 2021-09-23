«Приказ не отдавал». Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов в суде не признал вину в «отмазе» лишённого прав водителя

Сегодня в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила продолжилось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении четырёх бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых экс-начальник инспекции Анатолий Чернов. Два инспектора и замкомандира взвода вину признали, а вот их руководитель заявил, что не отдавал приказа.

Напомним, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял водитель, лишённый водительского удостоверения. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Всем экс-полицейским было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а Чернову дополнительно вменяется организация преступления. По версии следствия, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили нарушителя.

Сегодня после оглашения обвинения судья спросил Анатолия Чернова, понятно ли ему сказанное. Чернов ответил, что слова судьи ему понятны, но вины он не признаёт.

«Виновным себя не признаю. Никаких указаний и приказов о несоставлении протоколов в отношении водителя Петухову (экс-замкомандира взвода. — Прим. ред.) я не давал, мною сказанное было понято неверно», — заявил экс-начальник ГИБДД.

По информации АН «Между строк», водителем мог оказаться сын вице-спикера городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимир. В 2018 году мужчина получил два года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом. Также суд лишил Владимира Базилевича водительских прав на три года.

Мы следим за ходом судебного разбирательства.