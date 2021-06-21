В суд передано уголовное дело начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх бывших сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила, в числе которых экс-начальник Анатолий Чернов. Подсудимым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии обвинения, 10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а по улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс», которым управлял водитель, лишённый по приговору Дзержинского районного суда права управления транспортными средствами на срок 3 года за совершение дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя автомобиля на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

«Впоследствии начальник отдела ГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское” дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля “ЗАЗ Шанс” от административной ответственности и возвращения ему транспортного средства. Исполняя незаконный приказ (распоряжение), подчинённые сотрудники ОГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское” не исполнили свои должностные обязанности, не привлекли к ответственности водителя автомобиля “ЗАЗ Шанс”, отпустили его. После чего последний продолжил управлять автомобилем, передвигаясь по улицам города», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По информации АН «Между строк», водителем мог оказаться сын вице-спикера городской думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимир. В 2018 году мужчина получил 2 года колонии-поселения за пьяное ДТП со смертельным исходом.