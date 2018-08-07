Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор сыну вице-спикера гордумы Владимиру Базилевичу, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности в результате пьяного ДТП. Судья Юлия Завьялова назначила ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. На три года подсудимый лишён водительских прав.

Напомним, авария произошла 4 марта 2018 года на улице Свердлова. 36-летний Владимир Базилевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением принадлежащей отцу Mitsubishi Outlander и врезался в дерево. Близкий друг Базилевича, находившийся на пассажирском сиденье, скончался от полученных травм в больнице. Базилевичу-младшему было предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Владимир Базилевич, полностью признавший свою вину, попросил об особом порядке рассмотрения дела в суде. Ранее родным погибшего было выплачено 50 тысяч рублей, пострадавшая сторона заявила, что не имеет к виновнику аварии претензий и на строгом наказании не настаивает. По словам подсудимого, с матерью погибшего друга они живут в одном доме и вместе ездят на кладбище.

Прокуратура просила для Базилевича 3 года лишения свободы, его адвокат Юрий Черных просил судью дать подзащитному ещё один шанс и оставить на свободе, так как у него двое маленьких детей.

Ранее Базилевича уже лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.