Попавшим в смертельную аварию Mitsubishi Outlander управлял сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила

За рулём Mitsubishi Outlander, который накануне попал в смертельное ДТП на Вагонке, находился сын вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича. Накануне в ГИБДД заявили, что автомобиль принадлежит отцу водителя. По информации АН «Между строк», Mitsubishi зарегистрирован на заместителя председателя гордумы Игоря Базилевича, работавшего до сентября 2017 года главным инженером вагоносборочного производства «Уралвагонзавода».

«Я сам ничего ещё не знаю и пытаюсь разобраться, поэтому ничего я комментировать не буду. Машина действительно зарегистрирована на меня. Что там произошло, разбираются сейчас без нас», — заявил АН «Между строк» депутат.

Напомним, авария произошла 4 марта в 15:40 у дома № 14 по улице Свердлова. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В ГИБДД не исключают, что внедорожник двигался со значительным превышением скорости.

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«От полученных травм пассажир, молодой человек 1982 г. р., скончался в ЦГБ № 1, водитель госпитализирован в ЦГБ № 1 с диагнозом "тупая травма живота, ушиб грудной клетки". Установлено, что данный автомобиль принадлежит отцу водителя», — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

У водителя Mitsubishi Outlander взята кровь для анализа на алкогольное опьянение, результаты пока неизвестны, добавили в автоинспекции.