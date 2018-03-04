В Нижнем Тагиле после столкновения иномарки с деревом погиб пассажир. «Выявлены недостатки зимнего содержания»

Смертельная автомобильная авария произошла сегодня, 4 марта, на Вагонке. По информации отдела пропаганды ГИБДД, в 15:40 34-летний водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением и на ул. Свердлова врезался в дерево.

Пассажир иномарки — 35-летний молодой человек — был экстренно госпитализирован в ЦГБ № 1, где позже скончался от полученных травм. Водителя увезли в ту же больницу, он получил тупую травму живота и ушиб грудной клетки.

«Водитель и пассажир катались по городу без определённой цели. Управлявший транспортным средством молодой человек — местный житель, его водительский стаж — 14 лет, ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Mitsubishi Outlander принадлежит отцу водителя», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

По предварительным данным отдела пропаганды ГИБДД, автолюбитель двигался со значительным превышением скорости. Кроме того, на месте ДТП сотрудники ГИБДД выявили недостатки зимнего содержания, на устранение которых обслуживающей организации уже выдано предписание. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.