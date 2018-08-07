В Нижнем Тагиле выносят приговор сыну вице-спикера гордумы за смертельное ДТП

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела в отношении сына вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности в результате пьяного ДТП. Отец обвиняемого присутствовал на заседании.

4 марта 2018 года на улице Свердлова около шести часов вечера 36-летний Владимир Базилевич не справился с управлением принадлежащей отцу Mitsubishi Outlander и врезался в дерево. Водитель был госпитализирован с травмой живота и ушибом грудной клетки, его пассажир 1982 г. р. скончался от полученных травм в больнице.

«Базилевич находился в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью 80 километров в час при разрешённых 60 километрах. Он нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на дерево», — отметила заместитель районного прокурора в зале суда.

Погибший был близким другом Базилевича-младшего. По данным материалов уголовного дела, после ДТП у погибшего были зафиксированы множественные разрывы внутренних органов, травмы головы, таза, конечностей, груди.

В зале суда Владимир Базилевич заявил, что раскаивается в произошедшем и согласен на особый порядок рассмотрения дела. По его словам, с матерью погибшего они живут в одном доме и постоянно общаются, вместе ездят на кладбище. Пока Владимир находился в больнице, его отец, Игорь Базилевич, выплатил пострадавшей стороне 50 тысяч рублей. Мать погибшего претензий к Базилевичу-младшему не имеет и на строгом наказании не настаивает, отметила представитель прокуратуры. На заседании суда женщина присутствовать не смогла из-за работы.

«Не проходит ни дня, чтобы я не вспоминал своего друга. Я раскаиваюсь, мне очень плохо. Прошу строго меня не наказывать», — заявил Владимир Базилевич в суде.

По данным прокуратуры, ранее Владимира Базилевича уже лишали водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он на учёте у психиатра и нарколога не состоит.

Прокуратура попросила для Базилевича-младшего 3 года лишения свободы и на тот же срок лишить его водительских прав. Санкции статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы. Адвокат Базилевича Юрий Черных попросил судью дать подзащитному ещё один шанс и оставить на свободе, так как у него двое маленьких детей. Судья Юлия Завьялова удалилась в совещательную комнату до трёх часов дня.