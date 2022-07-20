Аншлаг на трибунах и 5 забитых голов. В Нижнем Тагиле прошёл уникальный матч с участием легенды российского футбола Олега Шатова

Накануне в Нижнем Тагиле на стадионе «Уралвагонзавода» состоялся товарищеский матч между екатеринбургским ФК «Урал» и местным клубом «Уралец-ТС». Гости приехали основным составом и с первых минут на поле вышли такие именитые футболисты, как Илья Помазун, Эрик Бикфалви и уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов. Посмотреть уникальный матч пришли более 3 500 человек.

Открыл счёт в матче на 8-й минуте игрок ФК «Урал» Алексей Герасимов.

Спустя 30 минут после стартового свистка главный тренер екатеринбуржцев Игорь Шалимов полностью поменял стартовый состав, дав возможность проявить себя запасным. И почти сразу же хозяевам удалось отыграться —мяч на счету лучшего бомбардира «Уральца-ТС» Михаила Губанова. На перерыв команды ушли при счёте 1:2 в пользу «Урала», отличился Александр Юшин.

В перерыве зрителей развлекали рок-музыканты, а игроки ФК «Урал» устроили импровизированную фотосессию с юными поклонниками футбола.

«Хочу пожелать процветания моему родному Нижнему Тагилу и тагильскому футболу в частности. Чтобы детишки, которые занимаются этим видом спорта, приходя на такие матчи, брали пример с игроков. Простой и обычный парень из Нижнего Тагила может добиться больших успехов в футболе, но для этого нужно приложить много усилий и не останавливаться на достигнутом. Нижний тагил всегда останется моим любимым, родным городом. Здесь я родился, здесь меня воспитали, как человека, как мужчину. В юбилейный год хочется ещё пожелать тагильчанам, чтобы они гордились тем, что здесь живут. Нижний Тагил — опора Свердловской области», — рассказал АН «Между строк» Олег Шатов.

По словам президента ФК «Урал» Григория Иванова, у тагильчан появилась прекрасная возможность посмотреть в своём городе на футбол уровня Премьер-лиги.

«Думаю, и ребятам из “Уральца-ТС” будет полезен такой опыт. Нужно сказать спасибо хозяевам, что они устроили такой замечательный футбольный праздник, очень много зрителей пришло, и каким бы ни был счёт на табло, проигравших сегодня не будет», — заявил в перерыве функционер.

Во втором тайме команды обменялись забитыми голами, по мячу на себя записали Лев Толкачёв («Урал») и Денис Лямзин («Уралец-ТС»). В итоге трудовая победа ФК «Урал» — 3:2.