Общество

Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Его место занял бывший силовик

14.01.2022 13:19
Денис Парамонов покинул пост главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Его место занял бывший силовик

Руководитель администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила Денис Парамонов покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 14 января, на аппаратном совещании, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. 

Уточняется, что экс-глава района будет руководить МУП «Тагилэнерго». Отмечается, что с поста руководителя района Денис Владимирович ушёл по собственному желанию. Должность в администрации он занимал с 1 апреля 2016 года. На посту главы Тагилстроевского района Парамонова временно заменит Оксана Першина, которая прежде была его заместителем. До работы в администрации Тагилстроевского района Першина являлась начальником отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское». 

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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