«То, что было заявлено, обязательно будет реализовано». Евгений Куйвашев ответил на вопрос АН «Между строк» о проектах, которые не были сделаны к 300-летию Нижнего Тагила

На большой пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева журналисту АН «Между строк» Анастасии Черемных удалось задать главе региона вопрос о том, почему не все запланированные проекты будут выполнены к 300-летию Нижнего Тагила. В числе задумок было начало строительства детской многопрофильной больницы и ремонт здания филармонии, а также реконструкция театра кукол.

«Некоторые проекты пришлось передвинуть. Это касается всей нашей жизни. В Тагиле правда много сделано, все это прекрасно видят и знают. Хотелось бы, чтобы не было пандемии и все поставили прививки и перестали болеть и умирать, мне тоже очень-очень этого хочется. Уверяю, всё, что было обещано, будет реализовано. Мы когда-то договариваясь с Владиславом Тетюхиным, что он на территории своей клиники организует детское отделение. Но вот видите...» — ответил на вопрос губернатор.

Глава региона рассказал, что планов по развитию Нижнего Тагила много. В числе приоритетных задач — развитие туристического потенциала, в частности горы Белой, которая будет работать в качестве туркластера. Также планируется создание новой транспортной инфраструктуры и благоустройство самого города.