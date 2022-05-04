«С моими песнями люди идут в атаку». В Нижнем Тагиле на патриотическом концерте выступили рок-группа «7Б» и Сергей Бобунец (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 3 мая прошёл музыкально-патриотический марафон «Zа Россию». Несколько сотен тагильчан собрались на Театральной площади, чтобы послушать выступление рок-группы «7Б» и лидера «Смысловых галлюцинаций» Сергея Бобунца. Несколько дней назад аналогичный марафон прошёл в Екатеринбурге.

В Нижнем Тагиле концерт открыла местная кавер-группа «Формат звука» и российские поэты, члены Союза писателей Москвы Мария Ватутина и Алексей Шмелёв. Глава города Владислав Пинаев отметил, что считает Нижний Тагил городом президента, и назвал его Путинградом. Кроме того, тагильчанам показали видеоролики Российского общества «Знание» и клип под названием «Своих не бросаем».

Далее тагильчан ожидал часовой концерт Ивана Демьяна с группой «7Б». Музыканты исполнили песни «Всё потом», «Душа бойца», «Без тебя» и, конечно, «Молодые ветра». На сцене вместе с группой выступил сын солиста Влад Демьян.

«От артиста всегда требуется одно, и моё творчество само по себе существует для того, чтобы объединять людей и сплачивать их. С моими песнями люди идут в атаку. Сейчас нам очень необходимо быть вместе. Когда я заехал в Нижний Тагил, увидел на возвышении храм и почувствовал, что я оказался дома», — рассказал журналистам Иван Демьян.

Далее на сцену вышел экс-солист и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Музыканты сыграли известные песни «Зачем топтать мою любовь», «Всё в порядке», «Первый день осени», «Апрель», «Вечность встанет с нами рядом». От общения с журналистами Бобунец отказался.

Организаторы раздали тагильчанам зеркальные сердца, которые они поднимали во время концерта. Также в этот вечер можно было сделать пожертвование и поддержать беженцев с Донбасса. Каждый желающий мог оставить любую сумму и получить за это чёрную футболку с буквой Z в подарок.

Помимо концерта, в этот же день в Нижнетагильской филармонии состоялось мероприятие «Новые горизонты» от одного из организаторов марафона Российского общества «Знание». На лекциях присутствовало около 700 студентов, преподавателей вузов и школ. Они общались со специалистами общества, которые рассказывали о достижениях российской науки.

Отметим, что бесплатный концерт был полностью организован командой федерального учреждения «Росконцерт». Стартовал музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» 12 апреля, всего организаторы хотят охватить шесть федеральных округов России.