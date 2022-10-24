Суд отпустил на свободу экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и его подчинённых, осуждённых за злоупотребление должностными полномочиями 

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска изменил приговор экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову и его подчинённым, которые были осуждены по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Заседание состоялось в прошлую пятницу, 21 октября, решение по делу вынесла судья Лариса Гагарина, сообщили АН «Между строк» в суде.

Согласно новому постановлению, сроки по приговору бывшим силовикам приобрёли статус условных взамен колонии-поселения.

Напомним, изначально экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов был осуждён на 2 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями, также его лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении и также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 10 месяцев. Сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили срок заключения 9 месяцев в колонии-поселении.

Сейчас Анатолию Чернову предписали испытательный срок 2 года, остальным фигурантам дела — 1 год. Также осуждённым нельзя покидать Нижний Тагил.

По версии обвинения, летом 2020 года экс-начальник ГИБДД Анатолий Чернов отдал приказ своим подчинённым Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности сына заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Владимира Базилевича и вернуть ему транспортное средство. Ранее сын председателя был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после которого погиб человек. Сам Чернов свою вину не признал и заявил, что преступных приказов не отдавал и что подчинённые его неверно поняли.

14 июня 2022 года Свердловский областной суд после обжалования Чернова оставил в силе приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.