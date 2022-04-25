В Нижнем Тагиле скончалась пенсионерка, пострадавшая при взрыве газа

Пенсионерка, в квартире которой накануне, 24 апреля, произошёл взрыв газа, скончалась в больнице. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на родственников женщины.

Напомним, в Нижнем Тагиле вечером 24 апреля на пятом этаже в доме № 40 на улице Пархоменко произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадала 86-летняя женщина, хозяйка квартиры. С серьёзными ожогами она была госпитализирована в токсикоцентр. Около 9 утра 25 апреля родственникам пострадавшей сообщили о её кончине. По информации АН «Между строк», пожилая женщина имела статус «Житель блокадного Ленинграда».

Взрывной волной повредило значительную часть квартиры, деформированы межкомнатные перегородки и двери. В подъезде были выбиты окна. По факту ЧП Тагилстроевская прокуратура проводит проверку.