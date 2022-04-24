В Нижнем Тагиле при взрыве газа в квартире пострадала женщина

В Нижнем Тагиле вечером 24 апреля в доме № 40 на улице Пархоменко в квартире на пятом этаже произошёл взрыв газа. По информации АН «Между строк», в результате ЧП пострадала женщина, хозяйка квартиры. С серьёзными ожогами она была госпитализирована. Подробности происшествия выясняются.

«Происшествие, о котором идёт речь, по предварительным данным, не носит криминального характера. От взрывной волны без последующего возгорания пострадала пожилая женщина 1936 года рождения. С ожогами около 30 процентов тела она была доставлена в одну из клиник Нижнего Тагила, где врачи сейчас оказывают ей медицинскую помощь. Как только врачи позволят, сотрудники полиции опросят женщину для установки более точных обстоятельств случившегося в её квартире. Газоснабжение в доме, где произошло ЧП, временно приостановлено. Серьёзных повреждений, к счастью, не произошло. Пострадала лишь квартира, где всё это случилось. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.