«Выстрелил четыре раза в голову». Стали известны подробности убийства мужчины в центре Нижнего Тагила

Стали известны новые подробности убийства мужчины, который продавал автомобиль в Нижнем Тагиле. Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, задержанный оказался молодым парнем, который нашёл в интернете объявление о продаже автомобиля Volvo за 2 млн рублей. После этого он договорился встретиться с продавцом в центре Нижнего Тагила, у драмтеатра.

Однако на встрече в людном месте «покупатель» стал угрожать автовладельцу и потребовал передать ему машину бесплатно. Продавец отказался.

«Убийца выстрелил четыре раза в голову владельцу машины, после чего переложил тело в салон и отвёз на трассу, где закопал в снегу. Машину он тут же выставил на продажу, даже не помыл. Деньги хотел потратить на свою девушку», — сообщил источник.

Напомним, что убийство произошло во дворе дома, в котором находится кинотеатр «Родина». Подозреваемый задержан 12 марта и уже дал признательные показания. В Следственном комитете и МВД пока не комментируют случившееся.