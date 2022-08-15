В Нижнем Тагиле в смертельном ДТП по вине водителя-подростка погибли 5 человек

В Нижнем Тагиле в ночь на 15 августа легковой автомобиль Hyundai, за рулём которого был 16-летний подросток, врезался в машину скорой помощи. В результате ДТП пять человек погибли, двое получили травмы. Авария произошла на перекрёстке улиц Газетной и Октябрьской Революции.

По информации СМИ, иномарка уходила от погони и на скорости 170 км/ч врезалась в «Газель». После столкновения от удара легковушка загорелась. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В результате сильного удара женщина-фельдшер в “Газели”, а также водитель и три пассажира иномарки получили несовместимые с жизнью травмы и погибли. Еще два человека, 19-летний пассажир Hyundai и водитель “Газели”, в срочном порядке доставлены в одну из клиник Нижнего Тагила, где врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Известно, что от столкновения двух машин Hyundai вспыхнула», — рассказал Валерий Горелых.

По итогам начавшегося разбирательства полицейские примут обоснованное процессуальное решение. По словам руководителя Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергея Копёркина, за жизнь водителя скорой и пассажира легковушки сейчас борются врачи.

«Мы извлекали из машины тела подростков. Иномарка загорелась. От тел почти ничего не осталось, сильно обгорели. Из автомобиля их извлекали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, они были зажаты в автомобиле», — рассказал E1.RU директор ЦЗН Сергей Коперкин.

По предварительным данным, водитель и пассажиры иномарки были в состоянии алкогольного опьянения. По словам спасателей, в Hyundai обнаружили банные принадлежности. Вероятно, компания возвращалась с отдыха в сауне и была пьяна. На месте происшествия работает несколько нарядов ГИБДД. Подробные и точные обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МВД.