«Есть ощущение, что прошло одно мгновение». Путешественник из Нижнего Тагила на самодельном катамаране доплыл до Каспийского моря за 139 дней 

Житель Нижнего Тагила Данил Сухоруков 24 октября завершил своё одиночное плавание до Каспийского моря на самодельном катамаране. Чтобы преодолеть от Урала по рекам расстояние длиной в 2,5 тысячи километров, ему понадобилось 139 дней.

Данил отправился в путь из Усть-Утки 7 июня 2022 года. В планах у 32-летнего тагильчанина было пройти маршрут до наступления холодов и получить новый заряд вдохновения для творчества — Данил увлекается музыкой.

Конечным пунктом путешествия Сухорукова стал посёлок Вышка в Астраханской области. Мужчина отмечает, что это крайняя точка в дельте Волги, дальше которой начинается Каспийское море.

«Путешествие официально можно считать законченным. Я даже плот уже разобрать успел. Всё получилось достаточно удачно. Я так и рассчитывал, что закончу путешествие в конце октября. Сейчас нахожусь в гостях у своих знакомых, отдыхаю. Мыслями ещё в плавании. Несмотря на то, что я добирался сюда четыре с половиной месяца и понимал, что это процесс долгий, сейчас есть ощущение, что прошло одно мгновение», — рассказывает Данил.

Он считает, что достиг поставленных перед собой целей, получил заряд вдохновения и восстановил творческие силы. За время путешествия он привык к ежедневным физическим нагрузкам, а вот жить постоянно в палатке уже надоело. Сейчас Данилу хочется сменить обстановку, чем он и планирует заняться в ближайшее время.

«Несмотря на то, что я больше хотел насладиться природой, чем посмотреть на жизнь людей, всё же встретил много замечательных ребят во время путешествия. Думаю, будет неправильно выделять кого-то конкретно, но всем хочется сказать спасибо за оказанную помощь и слова поддержки», — делится тагильчанин.

Он отмечает, что пока ещё полностью находится под впечатлением от путешествия.

«Думаю, сейчас сложно говорить о том влиянии, которое на меня оказало это путешествие. Эффект от него я почувствую позже, когда осознаю, что закончил этот путь, что достиг цели. В моменте часто бывает так, что мы не придаём значения происходящим событиям, но спустя время просыпается ностальгия, накрывают эмоции. Порой это “послевкусие” даже сильнее, чем сам “вкус”», — говорит Данил.

Следующую остановку Данил планирует сделать в Санкт-Петербурге. Там он собирается погостить у друзей, отдохнуть, развеяться и выйти из «состояния путешествия».

«Сейчас я планирую совершенно другое путешествие. Если вкратце о маршруте, то это будет Тянь-Шань — Памир — Гиндукуш — Каракорум. В планах выйти после посещения этих мест где-то на севере Индии. Хочу познакомиться с аутентичным фольклором местных народов, послушать их музыкальные мотивы, сделать какие-то этнические зарисовки. Весь маршрут планирую пройти на лошадях. Пока это лишь план, и до его реализации я ещё должен пройти серьёзную подготовку, но я уверен, что всё у меня получится», — подытожил путешественник.