Житель Нижнего Тагила отправился на катамаране в путешествие от Урала до Каспийского моря

Житель Нижнего Тагила Данил Сухоруков отправился на самодельном катамаране в одиночное плавание от Уральских гор до Каспийского моря. В планах у 32-летнего тагильчанина — проплыть 2,5 тысячи километров. Данил отмечает, что многое в его путешествии зависит от погоды, но он планирует завершить экспедицию к концу летнего сезона.

«Идея путешествия по России у меня возникла давно. Сам я родом из Нижнего Тагила, и эту зиму я провёл в родном доме, где родился и вырос. Обычно я провожу зиму в более тёплых местах, где-нибудь на побережье моря, а тут решил остаться на Урале. Последние восемь месяцев я сидел дома, всё свободное время занимался музыкой. Общение с людьми у меня сводилось к минимуму. В какой-то момент я почувствовал, что у меня закончились творческие силы, и вспомнил про эту старую затею. К мероприятию подготовился за два месяца. Видимо, меня уральская зима настолько удручила с непривычки, что, когда настала весна, я решил отправиться в новое путешествие за вдохновением», — рассказывает Данил.

Путешественник начал свой маршрут из Усть-Утки 7 июня. На момент публикации Данил прошёл уже более 300 километров и находился в районе первого шлюза на реке Каме, о чём в подробностях рассказал в своём блоге.

«Люди с удивлением реагируют на меня, зеваки в большинстве случаев фотографируют, машут руками. Да что уж там, я и сам очень доволен проделанной работой, своим катамараном. В планах, конечно, сделать его ещё лучше, доработать, красиво расписать, но это всё предстоит в процессе путешествия. За время пути я успел сломать весло и потерять штатив во время шторма. Штатив я уже заказал и получил новый, а вёсла планирую изготовить вручную, из берёзы например», — делится планами тагильский путешественник.

Средство передвижения по воде Данил соорудил из катамарана с рамой и деревянных конструкций. Как утверждает мужчина, многое он придумал буквально на ходу. Во время дождя путешественник расправляет тент, закреплённый на крыше. В его распоряжении есть солнечная панель, музыкальные инструменты, бытовые принадлежности для готовки и многое другое.

Сейчас, как отмечает Данил, очень благоприятная погода для подобного путешествия: не холодно и не жарко. Недавно он пережил несколько дней ненастья, но собрался с силами и продолжил путь. По словам тагильчанина, на пути встречаются разные люди, многие из которых с энтузиазмом воспринимают его затею, желают удачи и делятся припасами.

«Я очень просто питаюсь и не требователен к еде. У меня на борту даже холодильника нет. Но на пути мне встречаются неравнодушные люди. Парочка таких ребят на днях буквально нагрузила меня едой. Сейчас у меня полно и обычных припасов, и фруктов, и даже кое-что вкусненькое», — рассказал Данил.

В путешествии мужчине приходится самостоятельно выполнять множество задач. Он должен одновременно и управлять катамараном, и снимать видео, и делать фотографии.