Нижний Тагил отпраздновал День металлурга (ВИДЕО)

16 июля в Нижнем Тагиле прошёл рок-фестиваль «Наши в городе» (12+). Концерт был приурочен к празднованию Дня металлурга и 30-летию компании ЕВРАЗ. С 14:00 на сцене за КДК «Современник» выступали звёзды отечественной рок сцены, а завершил мероприятие праздничный салют над Тагильским прудом. В течение 8 часов перед публикой выступали «Гудтаймс» , LaScala, «Мураками», «Нейромонах Феофан», «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Чиж & Co», «25/17» и Гарик Сукачёв.

Несмотря на знойную жару, концерт посетило большое количество тагильчан и жителей соседних городов: Екатеринбурга, Первоуральска, Краснотурьинска. Были даже гости из Челябинска.

Во время выступления Светланы Сургановой зрителей порадовал долгожданный дождь. Как позже иронично прокомментировала артистка, это она попросила о прохладе «высшие силы».

«Признаюсь, я приятно удивлена, у вас в городе очень красиво и чисто. За недолгое время нахождения здесь я поняла, что в городе живут настоящие меломаны. Для выступления я подобрала зарекомендовавшие себя треки и разбавила их новыми композициями. По задумке темп каждой песни должен быть выше предыдущей и уносить зрителя в разгончик. Я специально сегодня попросила небеса, чтобы солнце спряталось за тучки потому, что на сцене работать жарковато. Небеса услышали меня и пошёл дождь. От себя хочу поздравить Нижний Тагил с наступающим прекрасным юбилеем и желаю процветания вашему городу. Поздравляю и наших дорогих металлургов. Чтобы мы без вас делали? Спасибо за ваш труд» — рассказала журналистам Светлана Сурганова.

Сразу после Сургановой на сцену вышел легендарный «Чиж & Co». В этот момент в районе сцены и окрестностях мобильная сеть большинства операторов перестала справляться с нагрузкой – по всей видимости с этого момента и до конца мероприятия у сцены было наибольшее количество зрителей.

Одним из самых ярких выступлений порадовали музыканты группы «25/17».

Перед завершающим выступлением на сцену вышли вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Новоженов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, которые поздравили собравшихся с Днём металлурга.

Завершал культурную программу Дня металлурга любимец публики Гарик Сукачёв, подарив тагильчанам, пожалуй, самую яркую и эмоциональную программу вечера. Начав с песни Владимира Высоцкого Гарик перешёл к своему репертуару. Во время исполнения одной из своих коронных песен «Моя бабушка курит трубку» Гарик прошёлся по колонкам вперед со сцены, поближе к зрителям.

После своего выступления Гарик Сукачёв пообщался с журналистами и отметил красоту и туристический потенциал города.

«Сегодня побывал в двух местных храмах, очень хотел ещё побывать в краеведческом музее и местных антикварных лавках, но они, к сожалению, были закрыты. Вообще, город у вас симпатичный и чистый, мне понравился. Сегодня, когда проезжал около старого завода, то восхитился такой красотой. Вам обязательно надо поговорить с местным руководством по поводу организации здесь музея. Я много раз видел и бывал в таких музеях, правда не в нашей стране. Этот образец промышленности так впечатляет. Этот несчастный чёрный паровозик восстановить, стёкла вставить, все эти граффити стереть. Мне кажется, это такое прекрасное могло бы быть место отдыха и место гордости для вас, тагильчан. Я уверен, туризм сразу же попрёт», — поделился мнением Гарик Сукачёв.

Закончился концерт праздничным салютом, который был запущен с тагильского пруда. По словам тагильчан, салют в этот раз особенно порадовал.