В Нижнем Тагиле с полигона «Уралвагонзавода» танковый снаряд попал в дачный дом (ВИДЕО)

Сегодня, 27 августа, в Дзержинском районе Нижнего Тагила на территории коллективного сада № 3 Треста 88 в дачный дом упал танковый снаряд. Инцидент произошёл около 15:10, в этот момент в доме за обеденным столом сидели люди.

Снаряд пробил крышу дома и попал в холодильник. Поскольку снаряд был без взрывчатого вещества, то никто из людей не пострадал. Полуразрушенный корпус снаряда остановился на одном из этажей дома.

«Услышали сначала выстрел, судя по всему танковый, потом был свист с каким-то грохотом, а потом услышали звук, похожий на металлический скрежет, стало понятно, что снаряд приземлился, — рассказывает АН «Между строк» очевидец Александр.

«Это просто кошмар, он же мог попасть в кого-нибудь, мог пожар устроить или того хуже. То, что никто при этом не пострадал, — настоящее чудо», — рассказала АН «Между строк» очевидица Евгения.

Первыми на место прибыли специалисты МЧС. Позже приехали скорая помощь и полиция. По словам очевидцев, на место также выезжали представители НТИИМ и УВЗ. Спасатели оцепили дом и эвакуировали жителей.

Как рассказали АН «Между строк» местные жители, снаряд, скорее всего, прилетел с испытательного танкового полигона «Салита». Садоводы утверждают, что это уже не первый случай. В 2008 году снаряд, летевший по схожей траектории, упал на соседней улице.

В пресс-службе УВЗ АН «Между строк» пообещали прокомментировать случившееся позже. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» от комментариев воздержались.