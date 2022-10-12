«Хотел просто сделать фейерверк». ФСБ опубликовала видеозапись задержания и допроса уроженца Украины, планировавшего взорвать военкомат в Нижнем Тагиле

Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры с задержанием и допросом мужчины, который планировал несколько терактов на территории Нижнего Тагила. Как уточняет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в силовых структурах, одним из объектов мужчины по имени Виктор Р. должен был стать военный комиссариат Нижнего Тагила на улице Бажова.

По официальной информации, сотрудниками госбезопасности был задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Нижний Тагил в 2014 году из Мариуполя. На месте его работы были найдены вещества для изготовления взрывчатого и зажигательного устройства. По версии СМИ, мужчина работал дворником в местной больнице и в одной из управляющих компаний города.

Поймать злоумышленника правоохранителям помог его друг, который сначала тоже участвовал в изготовлении взрывчатки, но потом решил сдать подельника силовикам, сообщает Telegram-канал Shot.

Целью преступника, как уточняют в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, являлась дестабилизация работы муниципальных и региональных органов власти и запугивание местного населения, при этом сам задержанный во время задержания заявил, что никакого злого умысла он не имел.

«По поводу моего задержания могу сказать, что ничего плохого я не планировал, хотел просто сделать фейерверк. Я нахожусь в политической оппозиции, это могут подтвердить мои страницы во “ВКонтакте” и “Одноклассниках”, я этого не скрываю», — пояснет во время оперативной съёмки Виктор Р.

Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ), расследование продолжается.