В Нижнем Тагиле ФСБ задержала мужчину, планировавшего взорвать военкомат

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего местного жителя Виктора Р., который планировал взорвать военкомат на улице Бажова. Как сообщил TagilCity.ru источник в силовых структурах, мужчина приехал из Мариуполя в Нижний Тагил несколько лет назад, а после объявления в стране частичной мобилизации решил устроить террористический акт и самостоятельно готовил взрывчатку.

Известно, что подозреваемый работал дворником в больнице и в одной из управляющих компаний. Взрывоопасные вещества сотрудники госбезопасности нашли у мужчины в квартире и на работе в подсобном помещении. Мужчина уже пытался собирать пробные СВУ и проводить испытания в местном лесу. Как пишет Telegram-канал Shot, поймать Виктора Р. правоохранителям помог его друг, который сначала тоже участвовал в изготовлении взрывчатки, но потом решил сдать подельника силовикам.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела: за подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывчатых веществ.