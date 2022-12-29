Прокуратура Свердловской области обжаловала оправдательный приговор по уголовному делу экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова в кассационном суде

Прокуратура Свердловской области направила жалобу в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске по оправдательному приговору экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова.

Напомним, в феврале 2022 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила Алексея Чеканова и его коллег признали виновными по статье 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации». Ему был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Его подчинённых экс-председателя правления банка Ларису Пестову и бывшую главу кредитного управления Оксану Логинову оштрафовали на 400 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

По версии следствия, в августе 2017 года Алексей Чеканов организовал приобретение за счёт средств банка векселей у московской фирмы на общую сумму более 70 млн рублей. Считалось, что это приобретение ухудшило финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию капитала кредитной организации, а впоследствии стало основанием для введения в банке временной администрации. Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Летом Свердловский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 28 февраля 2022 года. Чеканова признали невиновным по обвинению в совершении преступления, при этом апелляционные жалобы его коллег оставили без удовлетворения.

«Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество, постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 29 июля 2020 года», — сообщили ранее в пресс-службе Свердловского областного суда.

21 декабря 2022 года в Седьмой кассационный суд, помимо жалобы от областной прокуратуры, поступили обращения от Ларисы Пестовой, Оксаны Логиновой и их адвокатов.

Распродавать имущество «Тагилбанка» начали осенью 2019 года. Летом 2021-го здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а было продано в пять раз дешевле начальной цены — за 60,8 млн рублей. Это был последний крупный актив «Тагилбанка», выставленный на продажу.