Свердловский областной суд оправдал экс-директора «Тагилбанка» Алексея Чеканова, осуждённого за финансовые махинации

Cегодня, 25 июля, Свердловский областной суд изменил приговор Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 28 февраля 2022 года в отношении бывшего топ-менеджера и совладельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова. Напомним, в феврале этого года его признали виновными по части 1 статьи 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов отчёта и отчётности финансовой организации». Тогда Алексею Чеканову был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. В отношении бывшего директора «Тагилбанка» приговор был отменён, его признали невиновным по обвинению в совершении преступления.

«Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество, постановлением Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 29 июля 2020 года», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Апелляционные жалобы коллег Чеканова, которые также были осуждены по этому делу, — экс-председателя правления банка Ларисы Пестовой и бывшей главы кредитного управления Оксаны Логиновой — оставили без удовлетворения. Первой был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, последней — 300 тысяч рублей.

Напомним, экс-председатель правления «Тагилбанка» Пестова, бывший председатель совета директоров Чеканов и экс-глава кредитного управления банка Логинова обвинялись в фальсификации финансовых документов и отчётности финансовой организации. Чеканова также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Тогда, по версии следствия, коллеги Александра Чеканова в период с августа 2017 по июнь 2018 года систематически предоставляли в ответственное подразделение Центробанка недостоверные финансовые отчёты. Чтобы не допустить негативных последствий, в отчётах не было отражено приобретение банком ценных бумаг.

Распродажа имущества «Тагилбанка» началась осенью 2019 года. Летом 2021-го здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а было продано в пять раз дешевле начальной цены — за 60,8 млн рублей. Это был последний крупный актив «Тагилбанка», выставленный на продажу.

В российской банковской системе «Тагилбанк» занимал 409-е место. По словам совладельца банка Алексея Чеканова, причина отзыва лицензии была в госполитике, направленной на укрупнение банковского сектора. При этом нарушения самого банка он считал незначительными.

Помимо должности в совете директоров банка, Алексей Чеканов известен тем, что является давним другом и соратником экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Их знакомство произошло в 1980-е годы, когда они вместе работали в тресте «Тагилстрой».