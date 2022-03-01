В Нижнем Тагиле вынесли приговор директору «Тагилбанка» Алексею Чеканову за финансовые махинации

28 февраля Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего топ-менеджера и совладельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова. Также по делу в качестве подсудимых проходили экс-председатель правления банка Лариса Пестова и бывшая глава кредитного управления Оксана Логинова. Их признали виновными по части 1 статьи 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов отчёта и отчётности финансовой организации».

Алексею Чеканову и Ларисе Пестовой был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, Оксане Логиновой — 300 тысяч рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Ленинского райсуда.

По версии следствия, в августе 2017 года Алексей Чеканов организовал приобретение за счёт средств банка векселей у московской фирмы на общую сумму более 70 млн рублей. Именно это приобретение ухудшило финансовое положение банка из-за обязательств по резервированию капитала кредитной организации. А впоследствии стало основанием для введения в банке временной администрации.

Коллеги Александра Чеканова в период с августа 2017 по июнь 2018 года систематически предоставляли в ответственное подразделение Центробанка недостоверные финансовые отчёты. Чтобы не допустить негативных последствий, в отчётах не было отражено приобретение банком ценных бумаг.

В июле 2018 года у банка была отозвана лицензия. В качестве причины Центробанк указал «неисполнение федеральных законов, а также нормативных актов Банка России» и «наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам». Экс-акционеры были не согласны с решением, но не смогли оспорить его в суде.

Распродажа имущества «Тагилбанка» началась осенью 2019 года. Летом 2021-го здание «Тагилбанка» с земельным участком на улице Ломоносова, 2а было продано в пять раз дешевле начальной цены — за 60,8 млн рублей. Это был последний крупный актив «Тагилбанка», выставленный на продажу.

В российской банковской системе «Тагилбанк» занимал 409-е место. По словам совладельца Тагилбанка Алексея Чеканова, причина отзыва лицензии была в госполитике, направленной на укрупнение банковского сектора. При этом нарушения самого банка он считал незначительными.

Помимо должности в совете директоров банка, Алексей Чеканов известен тем, что является давним другом и соратником экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Их знакомство произошло в 1980-е годы, когда они вместе работали в «Тагилстрое».