«Дума сегодня состоит из тех людей, которым оказали кредит доверия избиратели». В Нижнем Тагиле депутатам однопартийного восьмого созыва вручили удостоверения 

Сегодня, 16 сентября, в Нижнем Тагиле спустя почти неделю после выборов вручили удостоверения депутатам обновлённого восьмого созыва городской думы. Ближайшее заседание думы в новом составе запланировано на 29 сентября.

В результате выборов впервые все 25 депутатских кресел заняли единороссы. Это руководители «Уралвагонзавода», ЕВРАЗ НТМК, директора крупных компаний, образовательных учреждений и врачи. Из прошлого созыва в новый вошли восемь депутатов: Гаджи Абдулов, Дмитрий Скоропупов, Вадим Раудштейн, Владимир Антонов, Галина Масликова, Никита Беркутов, Денис Корякин и Константин Шведов.

Мэр города Владислав Пинаев несколько раз во время торжественного заседания сделал акцент на том, что все депутаты представляют партию «Единая Россия». Однако не все народные избранники согласны уделять этому большое внимание.

«В работе депутата, считаю, совершенно не имеет значения, какую партию он представляет. Главное, чтобы вся работа была направлена на развитие и процветание города. В ближайших моих планах определиться с комиссией, хотелось бы войти в состав комиссии по ЖКХ, потому что большинство проблем в моём округе № 22 касаются коммунальной сферы», — заявила журналисту АН «Между строк» директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

«Думаю, что это абсолютно неправильный акцент на том, что все депутаты — единороссы, так каждый из них избирался как одномандатник, как человек, представляющий свой округ, а не человек, представляющий исключительно партию. Поэтому дума сегодня состоит из тех людей, которым оказали кредит доверия избиратели. Уж так сложилось, что все эти люди разделяют взгляды партии “Единая Россия”, но знаете, можно было бы также сказать, все 25 депутатов — русские. Партийность при мажоритарной системе выборов — это уже вторичный признак», — заметил избранный на второй срок депутат, директор по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин.

«Выборы прошли в соответствии с законом. Кандидаты на равных условиях участвовали в выборах, и выиграли те, за кого проголосовали жители города. Все кандидаты работали в своих округах на этот результат, мы встречались с людьми в своих округах, поэтому это логичное завершение нашей работы», — заявил спикер прошлого созыва гордумы Вадим Раудштейн.

А вот некоторые кандидаты в депутаты с такой риторикой не согласны. Так, Ольга Южакова, участвовавшая в выборах в качестве самовыдвиженца по избирательному округу № 9, считает итоги выборов нелегитимными. Тагильчанка пожаловалась в Ленинскую районную территориальную избирательную комиссию из-за того, что ей не позволили присутствовать при подсчёте бюллетеней.

«Я считаю, что на выборах депутатов Нижнетагильской городской думы были нарушены права избирателей и кандидатов. Председатель избирательного участка № 2256,​ расположенного в школе № 65, отказала мне в непосредственном участии и просмотре бюллетеней при подсчёте голосов, таким образом лишив меня возможности проверить и убедиться в безошибочном подсчёте бюллетеней. Но в Ленинском избиркоме на мою жалобу заявили, что этого не было. Председателю комиссии поверили, а мне нет. Но я не остановлюсь и это решение буду обжаловать в вышестоящих инстанциях», — заявила АН «Между строк» Ольга Южакова.

Напомним, два последних созыва гордумы формировались и по спискам, и по округам, то есть 14 депутатов проходили по одномандатным округам и ещё 14 — по партийным спискам. Теперь все депутаты будут избираться только по одномандатным округам, число которых увеличилось с 14 до 27, что вполовину уменьшило число избирателей в каждом округе.

При этом отметим, что явка избирателей на выборы в этом году составила 26,12%: проголосовали 63 917 тагильчан, что почти в два раза меньше, чем на думских выборах в 2017 году, когда явка достигла 49,8%.

Стоит отметить, что ранее, во время внесения изменений в Устав города, депутаты от других партий опасались, что без списков попасть в парламент им будет практически невозможно.