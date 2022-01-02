2021 год в фотографиях: QR-коды, митинги против вакцинации, музей Тетюхина и немецкая опера в Нижнем Тагиле 

В первые дни 2022 года предлагаем подвести итоги года прошедшего. 2021-й был однозначно лучше 2020-го с его локдаунами и страхом перед новой болезнью — коронавирусом. В завершившемся 2021 году человечество приспособилось к новым реалиям, появились вакцины от COVID-19, а вместе с ними — новые правила и новая критика действий властей, связанных с борьбой с пандемией. Чем ещё запомнился 2021 год тагильчанам, вспоминаем в фотографиях главных событий из социальной, политической и культурной жизни Нижнего Тагила.

Январь

Год начался с протестных акций в поддержку Алексея Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». 23 января в 30-градусный мороз около 500 тагильчан прошли стройной колонной по проспекту Ленина. Они выкрикивали лозунги о свободе для политзаключённых, о Навальном, Путине и коррупции. 31 января акция повторилась. Тогда её участники откровенно рассказали АН «Между строк», зачем выходят на подобные массовые шествия, что их не устраивает и чего они хотят добиться.



Фото: Артём Тимашев



Февраль

15 февраля свершилось поистине историческое событие — в парке «Народный» по распоряжению мэрии был снесён последний жилой дом. Изначально чиновники предлагали собственникам дома выкупить ветхую постройку и землю за 5 млн рублей, но те отказались. Судебные тяжбы затянулись на несколько лет. В итоге участок по решению суда был выкуплен городскими властями за 3 млн рублей. В октябре 2021 года на месте снесённой постройки был установлен памятник Святым благоверным Петру и Февронии Муромским.



Фото: Артём Тимашев



Март

Заслуженный коллектив народного творчества РФ цирк «Аншлаг» ДК НТМК в 2021 году отметил своё 30-летие. Журналисты АН «Между строк» побывали на тренировке юных артистов знаменитого даже за пределами России коллектива, пообщались с педагогами и детьми о цирковом искусстве, которое требует немало физических сил, трудолюбия и эмоциональной выдержки.



Фото: Артём Тимашев



Апрель

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Нижнего Тагила открылся мемориальный музей его создателя Владислава Тетюхина. Инициаторами создания музея стали сотрудники клиники и семья Владислава Валентиновича. Экспозиция разделена на две зоны: одна представляет собой восстановленный рабочий кабинет Тетюхина, во второй расположились витрины с фотографиями и личными вещами, рассказывающими о семье, детстве, юности, трудовых достижениях Тетюхина.

Май

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на вокзал Нижнего Тагила прибыл исторический эшелон «Поезд идёт на восток». Встретить уникальный состав на железнодорожном вокзале пришли около тысячи тагильчан.

После майских праздников ГБ № 1 на Вагонке, на время пандемии перепрофилированная под ковидный госпиталь, вернулась к обычной жизни. Медики начали оказывать пациентам помощь по профильным направлениям. Однако уже через месяц, в середине июня, больницу снова перепрофилировали под приём пациентов с коронавирусом и пневмонией. В таком режиме медучреждение работает до сих пор.

Июнь

19 июня в культурной жизни Нижнего Тагила произошло эпохальное событие. На сцене Нижнетагильской филармонии прозвучала опера Рихарда Вагнера «Золото Рейна» (6+) в исполнении 69 молодых музыкантов и 13 оперных исполнителей из Германии и России. Перевод оперы транслировался на русском языке на большие экраны по краям сцены.



Фото: Артём Тимашев



Июль

Старинное захоронение обнаружили 8 июля строители сквера за ДК «Юбилейный». До 1960-х годов на этом месте находилась Выйско-Никольская церковь, которая служила усыпальницей Демидовых. Тагильские чиновники заявили, что именно склеп основателей города и был обнаружен во время строительных работ. Однако до сих пор общественность гадает, кому принадлежат найденные останки: кости были отправлены на экспертизу в Екатеринбург, новостей об их судьбе пока нет.

В июле на сайте АН «Между строк» вышел текст про кошку-модницу Дусю, живущую в одной из тагильских парикмахерских. Сотрудницы салона приютили бездомную кошечку, и вскоре она стала настоящей звездой заведения. Дуся каждый день меняет наряды, а очереди из поклонниц, желающих сделать с ней селфи, позавидует любая инста-дива.

Студенты 4-го курса Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств привели в порядок семь живописных полотен из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника. Такая реставрационная практика в стенах тагильского музея состоялась впервые.

Август

23 августа группа активистов ОД «Тагил за перемены» провела согласованный митинг в поддержку Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина. Общественники хотели привлечь внимание к финансовым трудностям клиники. Однако медучреждение до сих пор не получило квоты от Минздрава на оказание бесплатной медицинской помощи и свернуло операционную деятельность.



Фото: Артём Тимашев



Лето 2021 года запомнилось сильными лесными пожарами по всей Свердловской области. Экологическое бедствие уничтожило 60 тысяч га свердловского леса. В конце августа журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина отправилась помогать пожарным тушить леса под Первоуральском.



Фото: Екатерина Кукина



Сентябрь

Репортаж о жизни в уральской глубинке журналиста Екатерины Кукиной стал главным украшением новостной ленты нашего агентства в сентябре. Жители деревни Усть-Утка и посёлка Антоновский рассказали, как им живётся в вымирающих населённых пунктах и почему они не переезжают. Обязательно почитайте этот душевный текст!



Фото: Артём Тимашев



А ещё сентябрь запомнился горожанам новым арт-объектом, который украсил стену Дома художника на улице Уральской. Екатеринбургская художница Рита Хаак привезла в Нижний Тагил свой проект «Цветы на стене».

Октябрь

В октябре в Нижнем Тагиле открылась новая набережная за ГДДЮТ. Продолжение «Тагильской лагуны» оборудовали игровыми площадками, тренажёрами, большим детским автогородком для изучения ПДД, бассейном для ребят, занимающихся судомоделированием, скейт-площадкой.



Фото: Артём Тимашев



30 октября привычная жизнь тагильчан разделилась на до и после, ведь с этого дня в городе начал действовать указ губернатора от 27 октября о введении QR-кодов в общественных местах. Сегодня коды, подтверждающие, что человек прошёл вакцинацию от коронавируса, просят показать в торговых центрах, заведениях общепита, фитнес-клубах, салонах красоты, учреждениях культуры, кинотеатрах, непродовольственных магазинах.

Ноябрь

Последний месяц осени запомнился нам громкими публичными слушаниями по внесению изменений в Устав Нижнего Тагила относительно системы выборов в городскую думу. Власти города планируют проводить выборы в думу каждые пять лет только по одномандатным округам. Также будет сокращён депутатский корпус — с 28 до 25 человек. Участники обсуждения, которое проходило в рабочее время, поддержали нововведения, однако в соцсетях горожане раскритиковали изменения. Тагильчане уверены: новая система выборов не пропустит в городской парламент кандидатов от оппозиционных партий. 42

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин прошёл на трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле. На соревнования впервые за много месяцев пустили болельщиков. Они наблюдали за 70 спортсменами из 15 стран мира и грелись на трибунах, как могли.



Фото: Дмитрий Часовитин



Декабрь

Жители Нижнего Тагила, как и других городов Свердловской области, вышли на митинг против введения QR-кодов в общественных местах. Активисты выступили против обязательной вакцинации и законопроекта о введении QR-кодов.