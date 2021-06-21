Русалки, великаны, боги и нибелунги. В Нижнем Тагиле состоялась историческая премьера оперы Вагнера

В Нижнетагильской филармонии в минувшую субботу состоялась грандиозная премьера оперы Рихарда Вагнера «Золото Рейна» (6+) из тетралогии «Кольцо нибелунга» (6+). На тагильскую сцену, специально расширенную для проекта, вышли 69 молодых музыкантов и 13 оперных исполнителей из Германии и России. Всероссийская премьера прошла при разрешённом Роспотребнадзором аншлаге — зрительный зал был заполнен на все 75 процентов.

Сценическое исполнение «Золота Рейна» Вагнера — проект Международной молодёжной оркестровой академии, которую ежегодно проводят Свердловская филармония и немецкая фирма RCCR Projects GmbH с 2014 года. Академия объединяет студентов ведущих музыкальных вузов Германии и артистов Уральского молодёжного симфонического оркестра. Все участники становятся частью Международного молодёжного Чайковский-оркестра. В этом году его руководителем стал известный немецкий дирижёр Кристоф Штёккер. Совместные репетиции и мастер-классы стартовали в начале июня, а перед этим музыканты обсуждали рабочие вопросы онлайн.

Новшество и амбициозность проекта этого года — выбор произведения. «Золото Рейна» входит в тетралогию «Кольцо нибелунга», написанную на либретто Вагнера. Премьера состоялась в 1854 году в Мюнхене. Сюжет «Кольца нибелунга» — сплав переработанных скандинавских и германских легенд. При этом в словах персонажей прослеживаются современные смыслы о власти, богатстве, любви.

«Оперную музыку наш оркестр до этого не исполнял, к тому же Вагнер — очень сложный. Если у многих композиторов в операх достаточно много повторяющегося материала, то Вагнер весь разный. На первых репетициях было сложновато ориентироваться в музыке, но с каждой новой репетицией становилось понятнее. Я сама не фанат оперы, но честно скажу, что эта музыка меня зацепила. А поработать с приглашёнными музыкантами и дирижёром — это такой опыт, который пригодится в дальнейшей работе», — говорит скрипачка Уральского молодёжного симфонического оркестра Свердловской филармонии Полина Умрихина.

«В нашем оркестре появились музыканты из высших учебных заведений Берлина. У них другой менталитет, другая культура, другой уровень игры, другой подход к работе. С нами проводили занятия немецкие именитые мастера, у нас были мастер-классы. На сыгранность и репетиции времени было немного, в этом основная сложность работы. Но мы все большие профессионалы, и, кажется, у нас всё получилось. В Екатеринбурге был очень классный концерт — и в плане технических моментов всё получилось, и обстановка была отличная, эмоции, чувства. После концерта мы все вышли выжатые как лимончики, но на невероятном подъёме», — рассказывает трубач Александр Дибаев.

Помимо молодых музыкантов, публика услышала 13 вокалистов. Восемь из них — ведущие голоса Германии, пятеро — из Екатеринбурга: это певцы Театра оперы и балета и три солистки симфонического хора Свердловской филармонии. Как отмечает продюсер проекта «Золото Рейна» Николаус Рексрот, перед уральскими солистами стояла сложнейшая задача — им нужно было не только выучить сложный немецкий текст, но и перенять манеру исполнения у старших коллег из Германии.

«Певцы из Германии — это, конечно, культурный шок. За наших молодых музыкантов можно только порадоваться. Для нас очень почётно, что в проекте участвуют лучшие голоса Свердловской филармонии — три дочери Рейна, которые открывают оперу, — заявил перед концертом первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. — Сегодня в России оперы Вагнера звучат только в Мариинском театре, только под управлением Валерия Гергиева. В симфонических программах музыка Вагнера звучит достаточно редко, поэтому сегодня нас ждёт важное событие».

На пристрой к основной сцене выходили русалки, гномы, великаны и боги. А для тех, кому важно было разобраться в перипетиях сюжета, по краям сцены установили экраны с трансляцией перевода немецкой оперы на русский. На протяжении двух с половиной часов, без антракта слушатели наслаждались невероятными музыкой и голосами. Разумеется, не все высидели в неудобных скрипучих креслах филармонии все два с половиной часа, но те, кто остался, в финале несколько минут стоя аплодировали музыкантам.

«Это большое событие для нашего города. Я хожу практически на все концерты филармонии, но такой реакции публики я не помню давно, — признаётся тагильчанка Ирина, пришедшая на концерт с маленьким сынишкой и мужем. — Состав оркестра великолепный, чтобы арфа у нас была в оркестре — тагильчане до сегодняшнего дня об этом только мечтать могли!»

«Услышать таких артистов на тагильской сцене — это настоящее счастье! Даже не верится, что они приехали к нам, выступили в нашем несовременном, неказистом зале со скрипучими стульями и крошечной сценой. Спасибо им большое и спасибо нашей филармонии», — говорит слушательница концерта Наталья.

18 и 19 июня Чайковский-оркестр выступил в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а в августе оперу Вагнера в исполнении этого коллектива услышат на родине композитора в Баварии.