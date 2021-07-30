«Каждый день наряжаём её в разные костюмы». В Нижнем Тагиле кошка Дуся из бездомной превратилась в фотомодель, стала «мордой» парикмахерской и любимицей всей округи

В одной из парикмахерских в центре Нижнего Тагила живёт кошка Дуся, которая меняет наряды как перчатки, стала «мордой» заведения и любимицей всей округи.

Каждый день на улице Газетной на крыльце парикмахерской «Екатерина» можно увидеть Дусю в новом наряде. В заведении есть запись в блокноте: «Дуся впервые забрела сюда 14 сентября 2019 года».

Эльвира и Елена, сотрудницы парикмахерской, рассказывают, что кошка жила в соседнем доме у неблагополучных хозяев. Сначала она приходила в салон, потому что была голодной, а однажды пришла рожать.

«Долгое время мы только подкармливали её, а потом она родила у нас котят. Вместе с ними она весила всего два килограмма, шерсть была съедена паразитами. Так мы её и оставили. А потом собрали деньги на стерилизацию. Сейчас заботимся о ней и каждый год делаем прививки. На ресепшене у нас стоит копилка "Для Дусеньки", деньги оттуда тратим на наряды и корм. И каждый день наряжаём её в разные костюмы», — рассказывают парикмахеры Эльвира и Елена.

Кожаная косуха, оранжевый вязаный свитерок, пышные юбочки, майка с ананасами. Нарядов у Дуси несколько десятков. Мастера и хозяйка салона заказывают их в интернете или изготавливают сами.

«Мы на все праздники любим наряжаться и фотографироваться. Придумываем тему и подбираем костюмы. Раньше на всех фотографиях Дусенька была максимум в мишуре на Новый год, а потом мы решили купить ей что-то нарядное. Так и появился первый наряд снеговика», — рассказывает директор парикмахерской Дарья.

К переодеваниям кошка относится спокойно, позволяет даже накрасить ей коготочки, но ведёт себя как свободная самодостаточная дама — гуляет когда и где захочет. Может сесть на колени к клиентам во время стрижки. Шума фенов не боится. Больше всего времени Дуся проводит на ресепшене или крыльце.

На Дусе всегда ошейник с бубенчиком, чтобы всем было ясно: кошка не бездомная. Ошейников у неё тоже много — разного цвета, с разными кулончиками. И на всех написан номер телефона для связи, если вдруг потеряется. Днём Дуся гуляет недалеко от салона. Может сходить погостить в соседний магазин «Башмачок». Все в округе её знают и пускают.

Если вечером Дуся не возвращается, сотрудники начинают переживать. Несколько раз кошку уносили дети.

«Она сидит на крыльце, а дети берут её в руки и уносят. Однажды девочка утащила её к мосту около парка "Народный". А после к нам пришла женщина и рассказала, что Дуся сидит у моста и никому не даётся в руки. Потом Дусеньку нам вернула дворник, она завернула её в куртку и принесла обратно. А далеко она не убегает», — делятся в салоне.

Ночует Дуся в парикмахерской. В прошлом году она пережила здесь пожар. Горел подвал, и вся студия была в дыму, очевидцам чудом удалось её спасти.

Клиенты парикмахерской в один голос советуют мастерам завести для Дуси страничку в Instagram: о такой звезде, говорят они, должен узнать весь мир.