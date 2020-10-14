«Она оказалась запертой в парикмахерской». В Нижнем Тагиле молодая семья спасла во время пожара в жилом доме кошку Дусю

В Нижнем Тагиле молодая пара спасла кошку Дусю, которая оказалась заперта в парикмахерской во время пожара в центре города. О том, что подвал пятиэтажного дома № 65 по улице Газетной горит, Виктория и Артём увидели в первом часу ночи из соседнего здания. Неравнодушные тагильчане прибежали на место ЧП и помогли вызволить из заточения едва не задохнувшееся от угарного газа животное.

«Муж был на балконе и увидел, что горит подвал под парикмахерской, – рассказала АН “Между строк” учитель музыки Виктория. – Мы позвонили сразу по номеру 112. Вспомнили, что в парикмахерской живёт кошка (10 лет уже). Нам сначала показалось, что в подвале также гавкает собака. Мы быстро собрались и побежали туда. Как оказалось, собака сидела рядом с парикмахерской. Само предприятие, конечно, оказалось закрыто. Пожарные отказались вскрывать дверь, так как не имеют на это права».

Пока спасатели эвакуировали жителей дома, Виктория с мужем пытались найти контакты хозяйки парикмахерской. Первый этаж был сильно задымлён, счёт шёл на минуты.

«Начала искать везде в интернете, кто владеет парикмахерской. После этого нашла страницу хозяйки во “ВКонтакте”, там был указан её номер телефона. Раза с пятого я дозвонилась до неё. Она проснулась, приехала и открыла дверь. Из парикмахерской повалил дым. Кошка сразу попыталась сигануть куда-нибудь, но один мужчина её поймал. Не знаю вообще, как она живой осталась. У неё из носа, из глаз всё бежало, потому что она уже хорошо надышалась на тот момент. Артём предложил забрать кошку к себе на ночь, чтобы утром вернуть её хозяйкам. Потому что кошка принадлежит девушкам, которые работают в парикмахерской, стригут. Сегодня утром её у нас уже забрали», – отметила Виктория.

23-летняя Виктория и 25-летний Артём уже не первый раз спасают животных от гибели. Сейчас в одной квартире с молодыми супругами (они поженились в сентябре) проживает кошка породы Сфинкс, а также некогда бездомные кот Чуня, собака Баффи и даже черепаха.

«Свекровь увидела с балкона, что на улице лежит черепаха. В час ночи я пошла искать её, мне светили фонариками с балкона, нашла её и принесла домой. У черепахи панцирь был сломан пополам, всё торчало наружу. В ветеринарках сказали усыпить её, чтобы не мучить. Но моя знакомая работает в Екатеринбурге в медицинском центре, связанном с рептилиями, и она мне рассказала, что черепаху можно вылечить. Я ей и гипс накладывала с яичной плёнкой, и уколы в лапку ставила. Живёт», – рассказала Виктория.

Кота Чуню (полное имя – Чучундра) и собаку Баффи подобрал Артём, муж Виктории, ещё в 2016 году. Ушёл в магазин за хлебом и майонезом, а вернулся ещё и со смешным котёнком с большими ушами, цепляющимся за кофту. Собаку забрали с территории Высокогорского механического завода, где мужчина подрабатывал.

«Там было много собак, но именно эта, серая, увязалась за Артёмом. Он сначала ходил подкармливал её пряниками. Потом сказал: “Всё, я больше не могу, поехали её забирать”. Мы думали, что это мальчик, а в итоге собака оказалась девочкой. Пока ехали в автобусе, она мужа облевала, пописила на него. Когда отмыли её, оказалась ещё и белой, а не серой. Была сильно грязной и худой. Ела очень много и не толстела. После того, как мы дали ей специальные таблетки, собака выблевала комок червей прямо с мой кулак. Но потом у неё сразу мяско появилось, она поправилась. Мы её стерилизовали, грыжу у неё ещё удалили».

Виктория всегда носит с собой в сумке кошачий и собачий корм на случай, если встретит на улице дворняжку. Так, девушка время от времени подкармливает собак, которые живут рядом с Нижнетагильским технологическим институтом (филиалом) УрФУ, где она учится на коррекционного психолога.

«Когда есть возможность, по чуть-чуть отправляю денег в приюты для животных. К зоопаркам и циркам я очень плохо отношусь. У меня родится ребёнок, я его не пущу ни в зоопарк, ни в цирк. И буду говорить, что там издеваются над животными. Да, есть зоопарки, где живут животные, которых подобрали, спасли, их нельзя на волю выпускать. К таким я нормально отношусь. Да и сама стараюсь всегда помогать животным, не прохожу мимо», – подчеркнула Виктория.

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила агентству рассказали, что сегодня ночью в доме № 65 по улице Газетной горело имущество в подвальном помещении, которое занимает управляющая компания «Строительные технологии». По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. В тушении пожара и спасении жителей пришлось задействовать 15 человек и 5 единиц техники. В 00:37 огонь удалось локализовать, в 00:40 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:35. Из-за пожара жители дома остались без холодной и горячей воды. Данная проблема до сих пор не решена.