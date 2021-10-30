«Что вы меня мучаете со своим сертификатом?!» Как прошёл первый день масштабного введения QR-кодов в Нижнем Тагиле

Сегодня привычная жизнь Нижнего Тагила изменилась — 30 октября на территории города и всей области начал действовать указ губернатора от 27 октября о масштабном введении QR-кодов. Теперь они нужны практически везде: их просят показать в торговых центрах, заведениях общепита, фитнес-клубах, салонах красоты, учреждениях культуры, кинотеатрах, непродовольственных магазинах и других местах. Екатерина Кукина выяснила, как Нижний Тагил начал новую жизнь, в которой без QR-кода никуда.

Пиццерия «Ням-ням» (ул. Карла Маркса, 81)

В пиццерии «Ням-ням» в центре города уже в 10:30 многолюдно и напряжённо. Пожилая женщина пыталась заказать пиццу без предъявления QR-кода.

«У меня есть прививка! Что вы ко мне пристали? Я вакцинировалась и даже ревакцинировалась! Я не знаю, что такое QR-код. Где мне его взять? Почему вы не продаёте мне пиццу? Что вы меня мучаете со своим сертификатом?», — кричала пенсионерка.

Разрешить конфликт пытались кассиры, директор и администратор заведения. Но спустя некоторое время бабушка сама ушла из пиццерии, без пиццы.

«За полчаса нашей работы мы уже человек 5-6 отправили домой, потому что у них не было QR-кода. Мы, конечно, просим всех, чтобы они относились с пониманием, это же не наша прихоть. Но люди относятся к введению QR-кодов отрицательно. Желают нам процветания и уходят. Зато доставкой стали активнее пользоваться», — рассказала директор пиццерии Наталья Соловьёва.

На входе в пиццерию образовалась очередь из-за проверки QR-кодов

Кофейня «Klever Coffee» (ул. Карла Маркса, 44)

В отличие от пиццерии здесь утром было спокойно. На входе совладелица кофейни Анна Ягудина проверяла QR-код на госуслугах и сверяла данные с паспортом.

«Те гости, которые к нам приходили, реагировали адекватно на нововведение. Никаких конфликтов не было. Наверное, у 70-ти процентов наших гостей сертификат есть. Тем более мы заранее в соцсетях разместили информацию о входе с 30 октября по QR-кодам», — поделилась совладелица кофейни Анна Ягудина.

Салон красоты «Кристина» (ул. Карла Маркса, 44)

В популярном салоне красоты также заранее обзвонили клиентов и уведомили их о введении QR-кодов. Администратор салона Юлия Кушкова рассказала, что некоторые клиенты отказались от услуг, потому что у них не было прививки.

«Мегамарт» (ул. Фрунзе)

В торговом центре на Фрунзе помимо «Мегамарта» много непродовольственных точек, в том числе, магазины электроники и бытовой техники, магазины одежды. Входная группа в ТЦ разделена на две полосы — одна только вход, другая — только выход. Трое молодых крепких мужчин доброжелательны и непреклонны — с помощью приложения в смартфоне считывают код на госуслугах, и только тогда пропускают.

Рядом с «Мегамартом» недовольные мамочки с детьми — раньше торговый центр был идеальным местом, чтобы отогреться после прогулок по парку «Народный», теперь это удовольствие не для всех.

«Мы всю зиму прошлую гуляли в парке, заходили погреться, перекусить, в туалет забегали и возвращались в парк. Теперь даже на прогулку придётся брать с собой документы, а без QR-кодов и вообще лучше не выходить из дома», — говорит молодая женщина с ребёнком.

Фитнес-клуб «Халк» (ул. Пархоменко, 41)

Популярный фитнес-клуб «Халк» находится в ТЦ «Квадрат», и клиентам, чтобы добраться до любимого места тренировок, придётся преодолеть два кордона проверки QR-кодов — на входе в торговый центр и на рецепции «Халка». Таковы требования надзорных органов.

Директор клуба Павел Безбородов утверждает, что поток клиентов существенно сократился сразу же после объявления новых ограничений и продолжает снижаться. Многие клиенты решили отказаться от тренировок совсем и обратились за возвратом клубных карт. Количество таких обращений за последний день превысило показатель всего месяца.

«Мы стараемся снизить неудобства для клиентов и заносим в систему данные о клиенте и его вакцинации, чтобы не просить предъявлять документы повторно на рецепции до момента истечения срока действия справок или QR-кода. Конечно, глядя на полупустые залы, возникают мысли, что выгоднее было бы полностью закрыться, чем обслуживать малую долю клиентов. Когда мы полностью закрываемся, мы снимаем с себя затраты на администраторов, на уборку, на коммунальные услуги. А если мы не закрыты, мы полностью должны обеспечивать штат. Но мы с командой настроены бороться за жизнь, постоянно общаемся с клиентами и надеемся, что эти ограничения скоро закончатся и фитнес станет опять доступен каждому», — поделился директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Сам ТЦ «Квадрат» заметно опустел, безлюдные коридоры и грустные предприниматели. Даже популярная «Пятёрочка» на первом этаже выглядит как в фильме о постапокалипсисе, когда на земле не осталось людей.

Впрочем, ситуация должна в корне измениться 1 ноября, когда здесь откроется пункт вакцинации от коронавируса.



Фитнес-клуб Bright Fit (ул. Горошникова, 9)

Накануне сотрудники сетевого фитнес-клуба на набережной разослали клиентам push-уведомления, в которых сообщили, что с 30 октября без кода и паспорта в зал не пустят. Также информацию администраторы сообщали посетителям лично и на сайте.

«Каждому посетителю мы измеряем температуру, после он показывает свой QR-код, который мы считываем через камеру на компьютере. У нас открывается ссылка на госуслугах. Мы проверяем, действителен ли сертификат, сверяем данные с паспортом. Всё заносим в программу 1С, если у человека всё хорошо, мы пропускаем человека в зал», — рассказала администратор Bright Fit Ксения Шамарина.

сотрудники фитнес-клуба помогали людям найти их QR-код на Госуслугах

Кинотеатр «Родина» и Chicken house (пр. Ленина, 57)

Попасть в кинотеатр «Родина» сегодня тоже смогли не все. За пару часов работы здесь развернули около десяти человек из-за отсутствия заветного документа. От новых ограничений пострадали и находящиеся в этом здании детский развлекательный центр «Казинаки» и Chicken house.

«Сейчас поток посетителей заметно уменьшился, к счастью, у нас есть доставка. Ей, кстати, стали чаще пользоваться. Ещё мы работаем на вынос: у нас есть специальное табло, по которому люди могут заказать блюда. После мы выносим им заказ на руки», — сказала директор Chicken house Ксения Татаурова.

Двух мужчин здесь трудоустроили контроллёрами, в их обязанности входит проверка документов на входе. Они будут работать с 9:00 и до 23:00 по графику день через два.

ТРЦ DEPO (ул. Свердловское шоссе, 31)

На входе в торговый центр сегодня образовалась очередь. Двое охранников просто не успевали проверять у всех покупателей QR-коды и паспорта. У некоторых посетителей сертификат о вакцинации вовсе не считывался с первого раза. Внутри при этом тоже полно народа.

В большинстве магазинов повторно QR-код не проверяли, доверясь охранникам на входе. Но в магазине H&M ответственный сотрудник просил покупателей ещё раз показать код, сославшись на распоряжение начальства. И это, по идее, правильная позиция, потому что, согласно указу, каждый субъект бизнеса обязан проверять QR-код. И если проверка обнаружит покупателя без кода — многотысячные штрафы ждут и владельца павильона, и руководство ТЦ.

Отметим, что в DEPO сейчас работает мобильный пункт вакцинации и сегодня там буквально толпа желающих поставить прививку и получить QR-код.