В Нижнем Тагиле прошёл митинг в поддержку госпиталя Тетюхина

Сегодня в Нижнем Тагиле активисты ОД «Тагил за перемены» провели согласованный митинг в поддержку Тетюхинского госпиталя. Пикет прошёл на площади перед медучреждением. Поддержать медицинский центр пришло около 20 тагильчан. Как рассказала АН «Между строк» лидер общественного движения Надежда Журавлёва, они собрались, чтобы обратить внимание властей на проблемы госпиталя.

«Мы хотим отстоять не только тагильскую медицину в целом, но и госпиталь Тетюхина. Мы хотим, чтобы все на нас обратили внимание, начиная от местных чиновников и заканчивая федеральными. Мы боремся за медицину, которая в городе, к сожалению, развалена полностью», — прокомментировала АН «Между строк» Надежда Журавлёва.

Напомним, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию. Об этом сообщил советник генерального директора клиники Михаил Лавров.