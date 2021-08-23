В Нижнем Тагиле прошёл митинг в поддержку госпиталя Тетюхина

Сегодня в Нижнем Тагиле активисты ОД «Тагил за перемены» провели согласованный митинг в поддержку Тетюхинского госпиталя. Пикет прошёл на площади перед медучреждением. Поддержать медицинский центр пришло около 20 тагильчан. Как рассказала АН «Между строк» лидер общественного движения Надежда Журавлёва, они собрались, чтобы обратить внимание властей на проблемы госпиталя.
«Мы хотим отстоять не только тагильскую медицину в целом, но и госпиталь Тетюхина. Мы хотим, чтобы все на нас обратили внимание, начиная от местных чиновников и заканчивая федеральными. Мы боремся за медицину, которая в городе, к сожалению, развалена полностью», — прокомментировала АН «Между строк» Надежда Журавлёва.
Напомним, руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию. Об этом сообщил советник генерального директора клиники Михаил Лавров.
- В июне этого года гендиректор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Алексей Щелкунов написал письмо Владимиру Путину с просьбой спасти госпиталь. В своём обращении к президенту он описал тяжёлое финансовое положение медучреждения.
- УКЛРЦ был построен на средства бывшего гендиректора и совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислава Тетюхина. Общий объём инвестиций составил около 5 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей были выделены АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (ему принадлежит УКЛРЦ) из бюджета региона через КРСУ. Ранее корпорация несколько раз давала отсрочку госпиталю на возвращение долга. Один из обсуждаемых вариантов погашения долга — передача 25,6% акций компании-собственника госпиталя на баланс области. Однако наследники Владислава Тетюхина выступили против этого варианта.