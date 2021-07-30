«Процесс умирания онлайн». Руководство Тетюхинского центра в Нижнем Тагиле заявило о прекращении основной деятельности с 1 августа

Руководство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина объявило, что с 1 августа прекращает свою основную деятельность — работу по эндопротезированию. Об этом сообщил советник генерального директора клиники Михаил Лавров.

Руководитель госпиталя Алексей Щелкунов также написал обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и к вице-губернатору Павлу Крекову, в котором просит рассмотреть возможность решения проблемы в течение августа. По его словам, в 2021 году в медицинском центре территориальной программой ОМС предусмотрено 678 эндопротезирований тазобедренного сустава. Но только за семь месяцев этого года госпитализировано 702 пациента. Заявка на увеличение задания пока находится на рассмотрении Минздрава. При этом объёмы других видов эндопротезирования суставов и операций на спине, предложенные госпиталем, чиновники пока не утвердили, отметили в госпитале.

«Проводится санитарно-эпидемиологическая обработка помещений. В связи с тем, что два этажа хирургического стационара освобождаются, эти этажи консервируются. 2 тысячи пациентов отправляются в неизвестном направлении. Сотрудники будут отправлены в отпуска — сначала оплачиваемые, потом неоплачиваемые», — рассказал АН «Между строк» Михаил Лавров.

Лавров отметил, что в число ожидающих своей очереди входили жители Нижнего Тагила, Ирбита и Верхней Салды. Средний возраст пациентов — 58–63 года.

«Есть такой рассказ у Шукшина, в котором студент училища, живущий у какого-то деда в деревне, рассказывает ему, как умирал академик Павлов. Он говорил, что академик, умирая, собрал вокруг себя студентов медицинского училища и объяснил им на себе, как рука немеет, как нога отмирает. Журналистское внимание к этой теме напоминает существо этого рассказа. То есть показывается процесс умирания, онлайн фактически», — рассуждает Михаил Лавров.