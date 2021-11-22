Как в Нижнем Тагиле прошёл этап Кубка мира по прыжкам с трамплина (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В минувшие выходные на комплексе трамплинов «Аист» прошёл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Отметим, что впервые за историю Кубка мира Международная федерация лыжного спорта доверила Нижнему Тагилу провести этап-открытие. На горе Долгой собрались более 70 спортсменов из 15 стран мира. В их числе обладатели Кубка мира последних пяти лет, все действующие чемпионы мира, а также медалисты Олимпийских игр, сообщает департамент информполитики.

В субботу, в первый день розыгрыша наград, в индивидуальных соревнованиях на большом трамплине К-120 самые дальние прыжки в обеих зачётных попытках показал немец Карл Гайгер. Сначала он улетел на 134,5 м, а затем на 133 м. Кроме того, он получил высочайшие отметки за технику прыжка. Это позволило ему стать лучшим (252,4 очка).

Японец Рёю Кобаяши с прыжками на 128 м и 131 м стал вторым (243,7 очка). Замкнул тройку призёров норвежец Халвор Эгнер Гранеруд. Он совершил прыжки на 133 м и 125 м (239,7 очка). Лучшим из россиян оказался Евгений Климов. Прыжки на 122 м и 113 м позволили ему набрать 195,3 очка и закончить соревнования на 20-й позиции.

В воскресенье ситуация в тройке лучших претерпела небольшие изменения. Лучшим стал Гранеруд, прыгнув на 134,5 м и 122 м (235,3 очка). Вторым — Гайгер, улетевший на 126 м и 122 м (226,5 очка). На третье место поднялся австриец Штефан Крафт с прыжками на 121,5 м и 127 м (223,8 очка). Лучшим из россиян стал Роман Трофимов, который остановился на 20-м месте с 194,8 балла.

Как прошёл Кубок мира, смотрите в фоторепортаже тагильского фотографа Дмитрия Часовитина.