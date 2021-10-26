​​​​​​​«Из гадкого утёнка в великолепное место для отдыха»: в Нижнем Тагиле открыли набережную «Тагильская лагуна — 2»

Сегодня, 26 октября, в Нижнем Тагиле открыли набережную «Тагильская лагуна — 2». Несмотря на COVID-19, в честь открытия воспитанники Городского дворца детского и юношеского творчества устроили концерт. На праздничное шоу пришли сотни школьников и их родители.

«Я хочу поздравить всех с днём рождения! Я не оговорился, это день рождения прекрасного проекта. Из “гадкого утёнка”, из заброшенного пустыря, из местности, где не собирались нормальные люди, это всё превратилось в великолепное место для отдыха», — сказал председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

Строительство набережной обошлось в 511 млн рублей, из них 373 млн из федеральной казны, 138 млн рублей из областного и местного бюджетов. На открытие приехали вице-губернатор Олег Чемезов и министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

«Раньше сюда никто не приходил. А сейчас это большая территория площадью более 60 тысяч квадратных метров. Здесь смогут отдыхать и воспитанники городского дворца, и все тагильчане. Важно, что при разработке мы использовали такой инструмент, как соучаствующее проектирование. Например, скейт-площадка проектировалась вместе с местными скейтбордистами», — рассказала министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич подарила руководителям предприятий, участвовавших в создании «Тагильской лагуны — 2», картины и ангелов, созданных руками воспитанников ГДДЮТ. А министру Виктории Казаковой, главе города Владиславу Пинаеву и директору МУП «Тагилдорстрой» Игорю Васильеву Михневич вручила их портреты на фоне новой набережной.

Строительство новой набережной началось весной 2021 года. Работы выполняла муниципальная компания «Тагилдорстрой». На территории набережной положили гранитную плитку, высадили более тысячи кустарников и деревьев. В новом пространстве появились баскетбольная и скейт-площадки, тренажёры для воркаута, пространство для авиамоделирования, большой автогородок и картодром.

«На месте пустыря появилась великолепная площадка. Не могу не отметить строителей, которые вместо положенных двух лет построили набережную за 10 месяцев. Берегите то, что есть, и занимайтесь, отдыхайте и наслаждайтесь жизнью», — сказал тагильчанам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

После концерта горожане приняли участие в мастер-классах от скейтеров, картингистов и баскетболистов. Состоялся рядом с дворцом и открытый урок по запуску радиоуправляемых ракет.