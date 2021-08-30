Людей и техники не хватает: журналист АН «Между строк» отправилась тушить лесные пожары под Первоуральском

Причина обрушившихся на уральские леса бед — непривычно жаркое лето, сухая и безветренная погода. На данный момент в Свердловской области действует 46 природных пожаров, 37 из них локализованы, леса горят на площади почти 8 тысяч гектаров. Крупные очаги в Пышминском и Первоуральском городских округах. Во всех соцсетях — призывы помочь и поиски волонтёров для борьбы со стихией. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина не смогла остаться в стороне. Она отправилась в леса под Первоуральском, чтобы помочь пожарным остановить катастрофу.

Один день в дымящемся лесу

Мне было тяжело читать новости про новые сгоревшие территории, ведь на Урале красивейшая природа, редкие животные. Становилось страшно, что это всё может быть уничтожено.

Накануне отъезда я увидела в Instagram бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана запись, в которой он рассказывал о своём опыте работы волонтёром. Так я узнала, что тушить пожары может каждый. Сначала было неясно, куда именно нужно ехать, что нужно с собой брать, к кому нужно обращаться. Вечером в пятницу я начала искать информацию о наборе волонтёров в местных СМИ: «Ревда-инфо», pervo.ru, pervouralsk.ru. Найдя всё, что было нужно, я вступила в чаты волонтёров в Telegram и WhatsApp. Оказалось, что там состоят сотни человек из разных городов.

В чатах местные жители сообщают друг другу о горящих территориях. Они пишут, куда и когда нужно приехать, что с собой взять. Так, утром в субботу я узнала, что волонтёры требуются на станцию Чусоводстрой, которая находится недалеко от деревни Новоалексеевское. Сообщалось, что огонь начал подходить прямо к конюшне.

Примерно в 10 утра я написала об этом другу и предложила поехать вместе. Мы сложили в машину две лопаты, 20 литров воды в пятилитровых пластиковых бутылках и поехали в сторону Первоуральска. Дорога заняла чуть больше двух часов.

На подъезде к населённому пункту виден столб дыма над лесом. Чувствуется сильный запах гари. На поле, недалеко от лесной чащи, в ряд выстроились машины пожарных, МЧС и волонтëров. Мы достаём из багажника лопаты и воду, но местные над нами смеются. Говорят, что такого количества воды недостаточно.

Мужчина в экипировке кричит, что в лес нужна ещё пара человек. Я вызываюсь добровольцем. Мы идём по ещё не выжженному лесу. Спустя две минуты сотрудники МЧС подводят нас к месту, где горит торф. Нам выдают пожарные рукава и говорят заливать землю водой так, чтобы здесь образовалась болото. Чтобы огонь не пошёл дальше.

Беру в руки шланг и начинаю поливать всë, что вижу. Под ногами вода и грязь. Напор воды очень большой, удержать шланг одними руками сложно, поэтому приходится поддерживать рукав коленями, зажав его между ног. Буквально через пять минут одежда становится полностью мокрой, но я продолжаю тушить торфяники.

Минут 15 спустя меня сменяет другой волонтëр, а я иду дальше смотреть на работу спасателей.

Через пару метров встречаю другую группу волонтёров. Они работают на более опасном участке: там из-за торфяных пожаров практически весь участок оказался в дыму. Вместе с добровольцами на территории работают пожарные Первоуральской пожарной части, сотрудники МЧС и экскаватор, копающий ров. Видно, что вдалеке трудится пожарный поезд.

Вызываюсь помочь, но мужчина, стоящий рядом, говорит, что дальше проходить нельзя, это может быть опасно. Среди волонтёров встретила однокурсника — Никита Усенко ежедневно борется с лесными пожарами.

«Торфяные пожары тушатся очень тяжело, они могут быть до метра в глубину, и вроде бы зальёшь, а они продолжают гореть. Поэтому нужно заболотить местность. Торфяные пожары — это один из главных источников больших пожаров», — рассказывает Никита.

Я предлагаю сотрудникам МЧС протянуть пожарный рукав и идти дальше тушить торфяные пожары, но мне говорят, что свободных трубопроводов нет.

«Техники не хватает. А то, что есть, очень старое. Вот, например, первая цистерна, которую я увидел, — это старинный-старинный ЗИЛ. При этом у нас начальники на дорогих машинах сюда приезжают. Был даже момент, когда в поле сломалась цистерна, это тоже был ЗИЛ, но уже поновее. Его прямо там пришлось чинить», — говорит Никита Усенко, помогающий пожарным.

Несколько парней, работающих рядом со мной, пилили большие упавшие ветки и убирали их в сторону. Это позволяло нам пройти вглубь, чуть ближе к торфяникам. Залив территорию водой, мы перекрываем кран. Мой день добровольца закончился. На всё ушло примерно два часа. На выходе из леса для волонтёров и сотрудников спецслужб был организован ужин: чай, беляши и овощи.

На обратном пути в Нижний Тагил вижу, как в волонтёрских чатах выскакивают уведомления с просьбами приехать помочь тушить другой участок. Например, сейчас сильно горит популярное у туристов место — Чёртово городище. Волонтёры сообщают, что туда срочно нужны добровольцы на окольцовку низового пожара. Если вы хотите помочь, вступайте в чаты волонтёров в Telegram, WhatsApp или во «ВКонтакте». Там активисты регулярно сообщают о местах, где не хватает рук.

Обязательные требования к добровольцам: возраст от 18 лет, закрытая одежда, ботинки (желательно берцы или кирзовые сапоги), средства индивидуальной защиты (маски/респираторы, перчатки из жаростойких материалов, очки), головные уборы, питьевая вода и перекус.