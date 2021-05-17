Бывший ковидный госпиталь на Вагонке закрыл приём пациентов с коронавирусом и пустил журналистов в операционные

Центральная городская больница № 1 на Вагонке полностью закрыла приём пациентов с коронавирусом. Врачи рассказали журналистам, что изменилось в медицинском учреждении за год и как они возвращались в штатный режим работы.

Спустя год после затяжного периода работы с коронавирусной инфекцией больница вновь открыла приёмный покой. Во всех отделениях возобновлена работа врачей по профильным направлениям.

«Часть подразделений, которые были размещены в других зданиях нашего учреждения, вернулись обратно в главный блок больницы на улице Максарёва, 5. Во время пандемии здесь было развёрнуто 616 ковидных коек. Но этой весной нам удалось поэтапно уменьшить число заболевших», — рассказал главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских.



Главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских



В отделении гнойной хирургии появилось новое оборудование

Весной после посещения тагильскими врачами выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо» в отделение гнойной хирургии взяли на апробацию аппарат, который помогает безболезненно удалять гной.



Заведующий отделением гнойной хирургии Иван Александров



«Этот аппарат работает по вакуумному принципу и лечит отрицательным давлением, то есть собирает из раны весь гной. В данном случае нам не нужно постоянно возить пациента на перевязки, которые проходят под наркозом. Это менее болезненный процесс для пациента, он значительно экономит препараты и время врачей, освобождает анестезиологов и операционных сестёр», — поделился Иван Александров.

Врачи рассчитывают на появление ещё одного такого аппарата. Поскольку отделение является межмуниципальным центром гнойной хирургии, в Нижний Тагил приезжают пациенты из других городов и необходимость усиления оборудования очевидна.

В кардиологии открыли провизорное отделение

«Сейчас мы вновь принимаем пациентов с хроническими формами. Во время коронавируса доступность кардиологической помощи была ограничена. Но сейчас очень хочется оказать большее внимание таким пациентам, чтобы взять их под своё крыло, — отметила заведующая кардиологическим отделением Ксения Ионга. — В конце апреля в кардиологии лежало 54 человека из 60 свободных мест. Наше отделение всегда востребовано, и мы хотим сообщить людям, что мы работаем в активном режиме».



Заведующая кардиологическим отделением Ксения Ионга



Чтобы исключить контакт людей, болеющих коронавирусом, с другими пациентами, в кардиологии работает так называемое провизорное отделение. Сюда попадают пациенты, которые могут быть носителями вируса.

«Учитывая веяния времени, мы открыли провизорное отделение, куда поступают люди по экстренным показаниям. Если мы сомневаемся в отношении их ковидного статуса, то размещаем пациентов в этом отделении. В течение 48 часов изготавливается результат ПЦР, в это время пациенты изолированы, но за ними уже наблюдают профильные врачи», — отметил заместитель главврача Денис Волков.



Заместитель главного врача Денис Волков



Эндоскопическое отделение

В эндоскопическом отделении врачи показывают колоноскоп экспертного уровня, который позволяет без забора клеток определить, есть ли у пациента онкология. Полипы размером до 1 см врачи удаляют сразу. А затем через год больного просят вернуться для контроля.



Заведующий отделением эндоскопии Вячеслав Хаин



Отделение хирургии начало работать одним из первых

После возвращения в апреле к обычному режиму работы отделение хирургии начало работать одним из первых. Здесь выполняются как неотложные, так и плановые операции. Всего в хирургии девять операционных блоков.

микроскоп Карл Цейсс

В одном из операционных блоков при журналистах была проведена операция по блокаде межпозвоночного диска. Под микроскопом хирурги обезболили у мужчины защемлённый нерв. Эта операция относится к микрохирургическим, такие здесь проводятся с советских времён, только сейчас улучшились технологии, говорит врач-нейрохирург первой категории Дмитрий Неволин.



Врач-нейрохирург первой категории Дмитрий Неволин



В другом блоке в это же время проходит офтальмологическая операция.

Отделение офтальмологии — одно на весь Нижний Тагил, здесь проводят в основном плановые операции. Раньше в больнице функционировал офтальмологический травмпункт, но чаще всего пациенты обращалась туда не за экстренной помощью с травмой глаза, а с конъюнктивитом. Травмпункт реорганизовали, и офтальмологи принимают пациентов в поликлинике на улице Окунева, 30.

офтальмологическая операция Плазменный стерилизатор термомобильных инструментов операционный блок

На данный момент в штате больницы около 900 медицинских работников. Все они возобновили работу в отделениях после коронавируса и оказывают профильную медицинскую помощь по семи направлениям.