«Это не голос горожан». В Нижнем Тагиле на общественных слушаниях по изменению выборной системы депутатов гордумы большинство поддержало «антиоппозиционную» схему Владислава Пинаева

Сегодня, 15 ноября, в здании Общественно-политического центра прошли публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Тагила относительно системы выборов в городскую думу.

Напомним, сейчас в городской думе заседают 28 депутатов, 14 из которых избирались по одномандатным округам, а остальные по партийным спискам. Планируется, что в случае утверждения поправок выборы будут проходить каждые пять лет на основе мажоритарной избирательной системы, то есть только по одномандатным округам. Также будет сокращён депутатский корпус — с 28 до 27 человек. Внести соответствующие поправки в Устав города предложил мэр Владислав Пинаев. По мнению властей, после поправок тагильчане должны лучше узнать депутатов в своём округе, а те будут нести персональную ответственность за свою территорию. Представители оппозиции считают, что если поправки примут, то у кандидатов не от «Единой России» практически не будет шансов получить депутатский мандат.

Отметим, что на прошлых выборах в городскую думу по одномандатным округам все места достались кандидатам от партии власти. В результате распределения мест по партийным спискам в думу попали девять представителей «Единой России», по два от КПРФ и «Справедливой России» и один от ЛДПР.

Перед утверждением проект изменений должен пройти стадию публичных слушаний, которые носят рекомендательный характер, и получить одобрение от действующих депутатов.

Для участия в голосовании зарегистрировался 251 тагильчанин. В ходе публичных слушаний выступило восемь заранее зарегистрированных участников. Среди них — заместитель председателя городской думы Игорь Базилевич, владелец крупнейшего медиаселлера города «Агентство рекламных технологий», экс-кандидат в депутаты ЗакСО от «Справедливой России» медиаменеджер Александр Соловьёв, депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов, депутаты городской думы Никита Беркутов, Александр Петров и Дмитрий Скоропупов, председатель Нижнетагильского отделения ассоциации юристов Олег Герасимов, председатель ТОС «Удачный» Нина Львова.

Депутат гордумы от «Справедливой России» Игорь Макаров по неназванным причинам отказался от обсуждения поправок, хотя изначально был заявлен среди выступающих.

Медиаменеджер Александр Соловьёв считает, что изменения вносятся для того, чтобы правящая партия заняла большинство депутатских мандатов на муниципальных выборах.

«Обращаю внимание, что мы слышим об уменьшении количества депутатов. Совершенно непонятно, каким образом контакт депутатов будет лучше, когда мы количество парламентариев сокращаем. Мы считаем, что количество депутатов должно увеличиваться, а не уменьшаться», — заявил Соловьёв.

Депутат Госдумы Андрей Кузнецов отметил, что с принятием поправок город потеряет возможность представлять разные точки зрения и вести дискуссии.

«Дискуссионная повестка должна оставаться в городе. Вы что хотите? Чтобы вообще ничего не обсуждалось, чтобы был сплошной “одобрямс” по любым вопросам? Но если дело касается представительной власти, то, я считаю, здесь должна быть дискуссия. И в этом смысле прохождение депутатов по партийным спискам даёт им условную защиту. Давайте не будем умалять роль всех политических партий», — сказал парламентарий.



Представители городских промпредприятий и действующие депутаты от «Единой России» поддержали инициативу главы города, пояснив, что таким образом у каждого кандидата в депутаты появится больше шансов на избрание, поскольку число одномандатных округов вырастет почти вдвое.

После выступления всех желающих прошло открытое голосование. Свой голос за проект изменений отдали 207 человек, 35 проголосовали против.

Общественница, экс-кандидат в депутаты ЗакСо от «Справедливой России» Надежда Журавлёва рассказала АН «Между строк», что не согласна с принятым решением, так как оно лишает общественников возможности самовыдвижения.

«Это не голос горожан. Я видела на улице автобусы с промышленных предприятий города. Основная часть людей в четыре часа дня работает, а здесь были специально собранные люди. Говорили и о том, что в думу могут попасть самовыдвиженцы по спискам. Но ни одного самовыдвиженца история Нижнего Тагила не знает. Звучало это как откровенная ложь. Сейчас, я считаю, мэр готовит себе на следующие выборы команду депутатов, которые смогут его переизбрать», — отметила общественница.

Новый созыв органа местного самоуправления будет избираться в 2022 году.