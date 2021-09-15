«Я верю, что люди будут любоваться и радоваться». Екатеринбургская художница Рита Хаак украсила Дом художника в Нижнем Тагиле керамическими цветами

В Нижнем Тагиле появился новый арт-объект. Художница из Екатеринбурга Рита Хаак украсила стены Дома художника на Уральской, 4/1 керамическими цветами, над созданием которых она работала на протяжении полутора месяцев. По словам художницы, этот проект мог быть реализован в Стамбуле, Петербурге или Челябинске, но в итоге выбор пал на Нижний Тагил.

Рита Хаак работает в разных направлениях: живопись, линогравюра, керамика. Писать картины она начала 10 лет назад, а керамику освоила 5 лет назад. Сначала Рита создавала утилитарные вещи, позже стали появляться добродушные и необычные сказочные существа, а также совершенно неземные авторские светильники. О своём творчестве девушка рассказывает в Instagram. Там же можно познакомиться с её очаровательными собаками Булкой и Джигли, которые, по её признанию, нередко становятся прототипами сказочных персонажей в глине и на холстах.

Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак Instagram Риты Хаак

В сентябре 2020 года Рита впервые вынесла своё творчество из мастерской на улицы Екатеринбурга. Тогда появился её первый арт-объект «Полипы на стене» на здании Уральской химической и золотоплавочной лаборатории на Первомайской, 1в. Как рассказывает художница, идея разместить керамику на стенах зданий возникла примерно три года назад. Но сначала ей было неловко «портить» архитектуру. А потом, гуляя по городу, Рита увидела разрушающееся здание химической и золотоплавочной лаборатории и решилась. Полипы и спустя год можно увидеть на прежнем месте, правда уже в окружении граффити уличных художников.

В апреле 2021 года Рита Хаак повторила арт-эксперимент. В этот раз на фасаде старого особняка на Малышева, 58 зацвели цветы. Цветы на стене — это «памятник цветам, символу жизни, красоты и бесконечного вдохновения», говорит Рита.

Третий проект художница планировала привезти в Стамбул, но поездка в Турцию не сложилась, и тогда она стала искать другие варианты. Рита рассматривала Санкт-Петербург и Челябинск, но в итоге приехала в Нижний Тагил вместе с другом Алеком, соорганизатором нелегального стрит-арт-фестиваля «Карт-бланш», екатеринбургским уличным художником.

«Я слышала, что в Нижнем Тагиле, в небольшом индустриальном городе, есть художники, есть художественная движуха, есть неравнодушные люди, которые хотят сделать город лучше. Это очень круто, когда люди в своём городе что-то создают, не уезжают, не довольствуются тем, что есть. Это достойно уважения. Да, можно отвезти цветы в Питер, где много арт-объектов и красоты. А можно подарить людям из индустриального города», — объясняет свой выбор художница.

Рита и Алек впервые оказались в Нижнем Тагиле. Наш город влюбил их в себя с первого взгляда. Ребята рассматривали несколько зданий для проекта: и краеведческую библиотеку, и старинный особняк на проспекте Ленина, 7. В итоге цветы решили «высадить» на стены Дома художника.



Рита и Алек впервые в Нижнем Тагиле



Это историческое здание, построенное в начале XX века для квартир преподавателей Горнозаводского училища, давно нуждается в реставрации. Прикрепляя к стенам цветы с помощью плиточного клея, художники с грустью отметили состояние старых кирпичей и отслаивающуюся штукатурку — следы последнего неумелого ремонта. Дом художника входит в перечень объектов культурного наследия, внутри располагаются мастерские тагильских мастеров и независимый «Маленький театр».

«В одном интервью я сказала, что мой проект — это ещё и интересный социальный эксперимент, который покажет, как люди относятся к искусству. Но меня неправильно поняли. Это не моя задача — спасать памятники архитектуры, не моя задача — проверять людей на прочность. Моя задача — просто сделать красоту и ей поделиться. Это моя единственная задача в жизни», — говорит Рита.

На стенах Дома художника «выросло» около 30 цветов разных форм и размеров. На их создание ушло полтора месяца работы, десятки килограммов глины и килограммы глазури. А процесс монтажа занял пару часов. За это время к ребятам походили как возмущённые происходящим, так и восхищённые горожане. Особенно работа Рита Хаак понравилась тагильчанкам, которые делали фото и задавали художнице вопросы.

«Не надо думать, что люди — это быдло, которое не способно воспринимать прекрасное. Я до последнего верю, что люди не будут отрывать цветы, что они будут приходить, фоткаться, рассказывать знакомым, любоваться и радоваться, что у них в городе появилось что-то прикольное», — признаётся художница.

Также, гуляя по улицам Нижнего Тагила, Рита Хаак успела сделать два граффити с изображением волшебной рыбы — одно на воротах бывшего военкомата на Карла Маркса, 3, другое на пилоне бывшего Горсовета.

Таких рыб до вчерашнего дня было всего две на улицах Екатеринбурга. Теперь работы Риты Хаак можно увидеть и в Нижнем Тагиле. А познакомиться с её творчеством поближе можно в Instagram и на персональной выставке в галерее «Поле» (Екатеринбург, проспект Ленина, 50ж, 1-й этаж) до 26 сентября.