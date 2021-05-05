В Нижний Тагил прибыл ретропоезд времён Великой Отечественной войны. Посмотреть на уникальный армейский эшелон пришли около тысячи человек

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Свердловская железная дорога организовала курсирование исторического эшелона «Поезд идёт на восток». Сегодня, 5 мая, эшелон сделал остановку на станции Гороблагодатской (Кушва) и в Нижнем Тагиле. Встретить уникальный состав на железнодорожном вокзале пришли около тысячи тагильчан. На несколько часов площадка перед путями стала импровизированной сценой, где перед зрителями был разыгран костюмированный спектакль о жизни людей, которым пришлось пережить войну.

Перед прибытием поезда тагильчанам включили обращение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны, а после зазвучала песня «Священная война». Артистам удалось воссоздать атмосферу военных лет. Они показали жизнь, какой она была в те годы, вне фронта. Как люди радовались и как горевали. Когда выступающие исполняли песни и читали стихи, некоторые зрители не могли сдержать слёз.

Но война закончилась, и на первый путь под звуки духового оркестра прибыл эшелон. Солдат с войны привёз раритетный паровоз военной серии «Е» на собственном ходу. Так же, как и в мае 1945 года, сегодня солдат встречали с цветами.

Наблюдали за спектаклем отовсюду. Через окна смотрели на происходящее и улыбались сотрудники вокзала.

В состав прибывшего ретропоезда вошли вагон-операционная, солдатская теплушка, офицерский вагон и платформы с военной техникой.

Жители города выстроились в очередь, чтобы зайти внутрь вагонов. Желающих посмотреть, как выглядит изнутри кабина машиниста, было очень много. Люди не расходились несколько часов. Родители помогали детям подняться по крутой лестнице, а машинист состава принимал их уже наверху. 6 мая состав прибудет в Екатеринбург.

Увидеть в действии такое техническое достижение XIX века сейчас удаётся нечасто. Наблюдать паровоз мы можем или на съёмках исторических фильмов, или в качестве туристического объекта. Единственный в России паровоз, который на данный момент регулярно возит пассажиров, ходит по маршруту в Тверской области. На нём ездят не только туристы, но и местные жители.

В ближайшие дни в память воинов-железнодорожников Свердловская железная дорога проведёт митинги с минутой молчания и возложением цветов к мемориалам. 7 мая к памятникам, расположенным рядом с железнодорожными путями, направят локомотивы, которые дадут традиционный «гудок памяти».

А 8 мая железнодорожники организуют для тагильчан автопробег «Спасибо за Победу». Участникам акции дадут старт от Вечного огня на площади Славы. Завершающей точкой маршрута станет мемориал воинам-железнодорожникам.